Ook IJsselderby tussen Go Ahead en PEC tijdelijk stilgelegd om onrust

Vanuit het uitvak met PEC-fans werd rond de 30e minuut vuurwerk afgestoken en ook gooiden de supporters stoeltjes op het veld in Deventer. Scheidsrechter Kevin Blom kon de wedstrijd na een oponthoud van zo’n 5 minuten hervatten bij een 0-0-stand.

Blom legde de wedstrijd even later weer kort stil, nadat aan de kant van het uitvak in De Adelaarshorst opnieuw vuurwerk was afgestoken.

Zaterdagavond lag de competitiewedstrijd tussen FC Utrecht en RKC Waalwijk bijna een half uur stil vanwege onrust op de tribunes in De Galgenwaard. Scheidsrechter Richard Martens stuurde de spelers naar de kleedkamer voor een afkoelingsperiode, nadat het publiek meerdere keren bier op het veld had gegooid.

