Ploeggenoot Weghorst in ziekenhuis met zware hoofdblessure

Hij ligt in het ziekenhuis met enkele breuken in zijn gezicht. Maandag hoort Gerhardt of hij een operatie moet ondergaan.

De voetballer raakte zaterdag gewond tijdens een trainingspartijtje elf tegen elf. Bij een ongelukkig kopduel liep hij breuken in zijn gezicht op. „Dit is heel triest”, zei Oliver Glasner, de trainer van de ploeg van spits Wout Weghorst. Gerhardt, eenmalig Duits international, kwam dit seizoen dertien keer in actie in de Bundesliga. Hij maakte twee doelpunten.

Wolfsburg hervat het seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen FC Augsburg. De ploeg van Weghorst staat op de zevende plek in de Bundesliga.