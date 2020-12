Wout Weghorst door het stof na coronapost: ’Dit was nooit mijn bedoeling’

Enkele ietwat cryptische uitlatingen van de 28-jarige Nederlander leidden tot nogal wat onbegrip en boosheid op sociale media. „Stel je voor, er is een vaccin dat zo veilig is dat je bedreigd moet worden om het te nemen. Tegen een ziekte die zo dodelijk is dat je getest moet worden om te weten dat je het hebt”, wierp Weghorst op. Na zijn bericht kreeg hij veel kritiek en verwijderde hij zijn bijdrage.

Weghorst legde later uit dat het zijn bedoeling was mensen aan te sporen om zichzelf goed te informeren. Die boodschap kwam echter niet aan.

’Ik ken de effecten en gevaren’

„Ik heb veel mensen in mijn vriendenkring die besmet zijn met het coronavirus en daardoor weet ik precies welke effecten dit virus heeft en hoe gevaarlijk het kan zijn”, verklaarde Weghorst. „Ik wilde alleen maar laten zien dat je je zoveel mogelijk moet informeren over dit onderwerp, en ook over alle andere onderwerpen in het algemeen, en naar zoveel mogelijk verschillende meningen moet luisteren.”

Weghorst besefte echter dat hij zijn doel ruimschoots gemist had. „Toen ik uit de reacties merkte dat er veel misverstand was en dat andere mensen zich erdoor gekwetst en aangevallen voelden, heb ik de posts onmiddellijk verwijderd.”