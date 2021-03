Danny Makkelie fluit Real Madrid - Atalanta

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Makkelie leidt Real Madrid - Atalanta in Champions League

11:46 uur De Europese voetbalbond UEFA heeft Danny Makkelie aangewezen als scheidsrechter voor de return in de achtste finale van de Champions League tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo. De wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid en begint om 21.00 uur. Real won de uitwedstrijd in Bergamo met 1-0.

Makkelie wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra en vierde official Allard Lindhout. Kevin Blom fungeert als videoscheidsrechter.

Voetbal: Hofland sollicteert bij VVV-Venlo en Almere City FC

Kevin Hofland heeft twee sollicitaties lopen bij voetbalclubs. De oud-speler van PSV en Feyenoord heeft zich aangeboden als trainer bij VVV-Venlo en Almere City FC. Hij bevestigde dat op sportzender ESPN.

Hofland werd in november ontslagen als coach van Fortuna Sittard, maar hoopt volgend seizoen weer aan de slag te kunnen als trainer. Bij VVV-Venlo vertrekt na dit seizoen Hans de Koning, Almere City nam kortgeleden afscheid van Ole Tobiasen.

„Ik denk dat ik als trainer iets kan toevoegen aan een club die ambitie heeft en naar boven wil kijken”, zei Hofland. „Ik breng de ervaring mee van een oud-speler, maar heb ook in 2,5 jaar veel geleerd bij Fortuna. Ik heb daar in verschillende culturen gewerkt, mede geholpen naar het terugbrengen van de club in de eredivisie en een professionalisering doorgevoerd”, aldus de oud-verdediger.

Basketbal: Record in NBA: vijf triple doubles op één dag

10:16 uur De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA vierde zaterdag weer eens een record. Voor het eerst in de geschiedenis van de NBA noteerden vijf spelers van vijf verschillende clubs een zogeheten ’triple double’ op dezelfde dag.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Russell Westbrook (Washington Wizards), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), James Harden (Brooklyn Nets) en Julius Randle (New York Knicks) scoorden dubbele cijfers in punten, rebounds en assists.

Antetokounmpo kwam tot 33 punten, 11 rebounds en 11 assists voor de Bucks en leidde zijn ploeg naar een zege op de Wizards: 125-119. Bij de Wizards was Westbrook goed voor 42 punten, 10 rebounds en 12 assists. Hij noteerde al de 157e triple double in zijn carrière.

Harden scoorde zijn negende triple double voor de Nets in dit seizoen. Hij kwam tot 24 punten, 10 rebounds en 10 assists. De ploeg uit Brooklyn won mede daardoor met 100-95 van Detroit Pistons.

Zeilen: Te weinig wind voor zeilraces om America’s Cup

09:32 uur Races zeven en acht in het prestigieuze zeilduel om de America’s Cup voor de kust van Auckland (Nieuw-Zeeland) zijn afgelast. Er stond te weinig wind voor de hogesnelheidsjachten van Team New Zealand en Luna Rossa.

De organisatie verwacht dat de races op maandag wel kunnen doorgaan. De voorspelde windkracht is dan 10 tot 15 knopen. Op zondag was de wind zwakker dan 6,5 knopen en bij dat ’briesje’ zeilen de jachten niet.

De America’s Cup is een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld. Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de ’Auld Mug’, de trofee die al sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Golf: Johnson slaat Olympische Spelen over

Golfer Dustin Johnson (36) doet over ruim vier maanden niet aan de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de Amerikaanse nummer 1 van de wereldranglijst past het olympische golftoernooi niet in zijn schema.

„Het toernooi valt in een drukke periode voor me en dat is de reden dat ik een beetje aan het twijfelen sloeg”, aldus Johnson. „Het is een hoop reizen in een tijd waarin het belangrijk is me te focussen op de PGA Tour.”

Johnson, de titelhouder op The Masters, deed in 2016 ook al niet mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, toen in verband met zijn zorgen over het zikavirus. De Engelsman Justin Rose pakte in Rio goud.