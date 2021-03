Golfer Dustin Johnson slaat slaat ook Tokio over

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Golf: Johnson slaat Olympische Spelen over

Golfer Dustin Johnson (36) doet over ruim vier maanden niet aan de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de Amerikaanse nummer 1 van de wereldranglijst past het olympische golftoernooi niet in zijn schema.

„Het toernooi valt in een drukke periode voor me en dat is de reden dat ik een beetje aan het twijfelen sloeg”, aldus Johnson. „Het is een hoop reizen in een tijd waarin het belangrijk is me te focussen op de PGA Tour.”

Johnson, de titelhouder op The Masters, deed in 2016 ook al niet mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, toen in verband met zijn zorgen over het zikavirus. De Engelsman Justin Rose pakte in Rio goud.