Handballers kloppen Polen met doelpunt in slotseconde

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Handbal: Nederlandse mannen kloppen Polen met doelpunt in slotseconde

20.11 uur: De Nederlandse handballers hebben in hun vierde EK-kwalificatieduel gewonnen van Polen. Met zijn tiende treffer besliste Kay Smits het duel in Wroclaw in de slotseconde: 26-27. Oranje heeft nu twee duels gewonnen, eenmaal gelijkgespeeld en eenmaal verloren.

Eind april, begin mei volgen de laatste twee kwalificatieduels, uit tegen Turkije en thuis tegen Polen. Bij winst op Turkije is plaatsing voor het EK al zeker.

Nederland leidt de poule nu samen met Slovenië. Beiden landen hebben 5 punten, maar de Slovenen hebben een duel minder gespeeld. De nummers 1 en 2 uit de poule plaatsen zich rechtstreeks voor het EK van 2022. Ook de vier beste nummers 3 uit de acht poules mogen deelnemen aan de Europese titelstrijd van 13 tot en met 30 januari in Hongarije en Slowakije.

Voetbal: Lille zet koppositie op het spel met gelijkspel

19.25 uur: In de Franse competitie heeft Lille de koppositie op het spel gezet met een gelijkspel. De uitwedstrijd tegen nummer 4 AS Monaco eindigde in 0-0. Verdediger Sven Botman speelde de gehele wedstrijd bij de bezoekers.

Lille leidt nu met 63 punten. Paris Saint-Germain speelt zondagavond thuis tegen degradatiekandidaat FC Nantes. Bij winst komt de titelhouder eveneens op 63 punten.

Nummer 3 Olympique Lyon, dat vrijdag bij Stade Reims ontsnapte aan een nederlaag (1-1), heeft met 60 punten eveneens nog titelkansen.

Tennis: Medvedev na toernooizege Marseille op plaats 2 van ATP-ranking

18.25 uur: Tennisser Daniil Medvedev heeft in Marseille zijn eerste ATP-toernooi van 2021 gewonnen. De als eerste geplaatste Rus was in de finale in drie sets de Fransman Pierre-Hugues Herbert de baas: 6-4 6-7 (4) 6-4. Met zijn toernooizege stijgt de 25-jarige Rus naar de tweede plaats op de wereldranglijst achter de Serviër Novak Djokovic. Hij passeert de Spanjaard Rafael Nadal.

Herbert had in de kwartfinale de als tweede geplaatste Griek Stefanos Tsitsipas uitgeschakeld en in de halve finale afgerekend met zijn landgenoot Ugo Humbert. Tegen Medvedev, die in februari de finale van de Australian Open verloor van Djokovic, kwam de Fransman net tekort.

Sander Arends en David Pel grepen in de finale van het dubbeltoernooi naast de zege. Het Nederlandse duo dat voor het eerst een finale van een ATP-toernooi bereikte, verloor van de Brit Lloyd Glasspool en de Fin Harri Heliovaara: 7-5 7-6 (4).

Tafeltennis: Britt Eerland begint kwalificatie Spelen met zege

18.22 uur: Tafeltennisster Britt Eerland heeft op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) in Doha de halve finales bereikt in haar groep. De Schiedamse versloeg bij haar eerste optreden in de kwartfinales Orawan Paranang uit Thailand met 4-1: 11-6 8-11 11-8 13-11 11-6.

Maandag neemt Eerland het op tegen Paulina Vega uit Chili. Het OKT in Doha levert bij de vrouwen vier winnaars op die een ticket verdienen voor de Olympische Spelen, komende zomer in Tokio. De verliezers uit de finales van de vier groepen strijden onderling nog om een extra startbewijs.

Met Vega treft Eerland maandag de nummer 74 van de wereld. Zelf staat ze 27e.

Skiën: Onverwachte rentree olympisch kampioene Goggia op afdaling

15.00 uur: Olympisch kampioene Sofia Goggia maakt volgende week onverwacht snel haar rentree op de skipiste. De Italiaanse is hersteld van de knieblessure die ze eind januari opliep en wil meedoen aan de laatste afdaling om de wereldbeker van deze winter in het Zwitserse Lenzerheide.

Goggia liep door een val in de super-G in Garmisch-Partenkirchen een breukje op in haar rechter knieschijf en miste daardoor de WK in eigen land. Ze is echter wonderbaarlijk vlot genezen, want de medische commissie van de Italiaanse skifederatie heeft goedgekeurd dat Goggia maandag en dinsdag trainingsafdalingen maakt in Lenzerheide.

De 28-jarige won dit seizoen al vier afdalingen en leidt ook nog steeds in het wereldbekerklassement van de afdaling. Ze zei dat ze al de nodige trainingen heeft afgewerkt in Livigno. „Ik voel geen pijn. Fysiek kan ik alles doen wat nodig is”, zei Goggia. „Ik heb geen grote verwachtingen, ik zie de wedstrijd tegemoet als alle andere. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan in mijn carrière.”

Voetbal: Ajax-vrouwen verzuimen koppositie te heroveren

14.45 uur: De voetbalsters van Ajax hebben de koppositie in de Eredivisie vrouwen niet teruggepakt van PSV. De ploeg uit Amsterdam verloor in eigen huis met 1-0 van PEC Zwolle.

Marushka van Olst zorgde na een uur voor de enige treffer van de wedstrijd. Voor PEC is het de derde zege van het seizoen.

Door de nederlaag blijft PSV, dat vrijdag met 3-0 won van Excelsior, de koploper met 27 punten uit elf duels. FC Twente dat ook vrijdag met 6-2 won bij sc Heerenveen, staat tweede met 26 punten uit twaalf wedstrijden. Ajax volgt met 25 punten uit elf wedstrijden. Ajax speelt woensdag bij PSV.

Golf: Lars van Meijel eindigt als 14e in Qatar Masters

14.25 uur: Golfer Lars van Meijel heeft een van zijn betere prestaties geleverd op de Europese Tour. De Brabantse prof eindigde als gedeeld 14e in de Qatar Masters. Hij sloot de vierde en laatste ronde af in een keurige 69 slagen, 2 onder par, een klom daarmee in de eindstand met een totaalscore van 1 onder par.

Wil Besseling legde zijn slotronde op de golfbaan van Doha af in 71 slagen (level par) en eindigde daarmee op de gedeelde 47e plaats met 4 boven par.

De zege was voor de Fransman Antoine Rozner, die na een ronde van 67 uitkwam op een totaalscore van 8 onder par. Hij had precies één slag minder dan drie golfers, die de tweede plaats deelden.

Joost Luiten, Darius van Driel en Daan Huizing haalden de ’cut’ niet in Qatar.

Skiën: Schwarz winnaar wereldbeker slalom

14.15 uur: De Oostenrijkse skiër Marco Schwarz heeft zich in Kransjka Gora verzekerd van de eindzege in het wereldbekerklassement op de slalom. De zevende plaats was zondag genoeg om zijn voorsprong op de Zwitser Ramon Zenhäusern groot genoeg te houden. De zege in het Sloveense skioord was voor de Fransman Clément Noël.

De 25-jarige Schwarz, op de afgelopen WK goed voor goud op de combinatie, heeft 625 punten, zijn naaste belager Zenhäusern heeft er 503. Er volgt nog slechts één slalom, komende week in Lenzerheide. De strijd om de algemene wereldbeker zal daar nog een spannende ontknoping kennen omdat leider Alexis Pinturault in Kransjka Gora de kans miste zijn voorsprong op de Zwitser Marco Odermatt uit te breiden. De Fransman haalde in de tweede run de finish niet. Odermatt komt niet uit op de meest technische discipline.

Victor Muffat-Jeandet werd op 0,62 seconde achter zijn landgenoot Noël tweede op de slalom.

Voetbal: Makkelie leidt Real Madrid - Atalanta in Champions League

11:46 uur De Europese voetbalbond UEFA heeft Danny Makkelie aangewezen als scheidsrechter voor de return in de achtste finale van de Champions League tussen Real Madrid en Atalanta Bergamo. De wedstrijd wordt dinsdag gespeeld in het Estadio Santiago Bernabéu in Madrid en begint om 21.00 uur. Real won de uitwedstrijd in Bergamo met 1-0.

Makkelie wordt bijgestaan door zijn vaste assistenten Mario Diks en Hessel Steegstra en vierde official Allard Lindhout. Kevin Blom fungeert als videoscheidsrechter.

Voetbal: Hofland sollicteert bij VVV-Venlo en Almere City FC

Kevin Hofland heeft twee sollicitaties lopen bij voetbalclubs. De oud-speler van PSV en Feyenoord heeft zich aangeboden als trainer bij VVV-Venlo en Almere City FC. Hij bevestigde dat op sportzender ESPN.

Hofland werd in november ontslagen als coach van Fortuna Sittard, maar hoopt volgend seizoen weer aan de slag te kunnen als trainer. Bij VVV-Venlo vertrekt na dit seizoen Hans de Koning, Almere City nam kortgeleden afscheid van Ole Tobiasen.

„Ik denk dat ik als trainer iets kan toevoegen aan een club die ambitie heeft en naar boven wil kijken”, zei Hofland. „Ik breng de ervaring mee van een oud-speler, maar heb ook in 2,5 jaar veel geleerd bij Fortuna. Ik heb daar in verschillende culturen gewerkt, mede geholpen naar het terugbrengen van de club in de eredivisie en een professionalisering doorgevoerd”, aldus de oud-verdediger.

Basketbal: Record in NBA: vijf triple doubles op één dag

10:16 uur De Amerikaanse basketbalcompetitie NBA vierde zaterdag weer eens een record. Voor het eerst in de geschiedenis van de NBA noteerden vijf spelers van vijf verschillende clubs een zogeheten ’triple double’ op dezelfde dag.

Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Russell Westbrook (Washington Wizards), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), James Harden (Brooklyn Nets) en Julius Randle (New York Knicks) scoorden dubbele cijfers in punten, rebounds en assists.

Antetokounmpo kwam tot 33 punten, 11 rebounds en 11 assists voor de Bucks en leidde zijn ploeg naar een zege op de Wizards: 125-119. Bij de Wizards was Westbrook goed voor 42 punten, 10 rebounds en 12 assists. Hij noteerde al de 157e triple double in zijn carrière.

Harden scoorde zijn negende triple double voor de Nets in dit seizoen. Hij kwam tot 24 punten, 10 rebounds en 10 assists. De ploeg uit Brooklyn won mede daardoor met 100-95 van Detroit Pistons.

Zeilen: Te weinig wind voor zeilraces om America’s Cup

09:32 uur Races zeven en acht in het prestigieuze zeilduel om de America’s Cup voor de kust van Auckland (Nieuw-Zeeland) zijn afgelast. Er stond te weinig wind voor de hogesnelheidsjachten van Team New Zealand en Luna Rossa.

De organisatie verwacht dat de races op maandag wel kunnen doorgaan. De voorspelde windkracht is dan 10 tot 15 knopen. Op zondag was de wind zwakker dan 6,5 knopen en bij dat ’briesje’ zeilen de jachten niet.

De America’s Cup is een van de meest prestigieuze zeilwedstrijden ter wereld. Het team dat als eerste zeven races wint, ontvangt de ’Auld Mug’, de trofee die al sinds 1851 wordt uitgereikt aan de winnaar. Het is daarmee de oudste sportprijs ter wereld.

Golf: Johnson slaat Olympische Spelen over

Golfer Dustin Johnson (36) doet over ruim vier maanden niet aan de Olympische Spelen van Tokio. Volgens de Amerikaanse nummer 1 van de wereldranglijst past het olympische golftoernooi niet in zijn schema.

„Het toernooi valt in een drukke periode voor me en dat is de reden dat ik een beetje aan het twijfelen sloeg”, aldus Johnson. „Het is een hoop reizen in een tijd waarin het belangrijk is me te focussen op de PGA Tour.”

Johnson, de titelhouder op The Masters, deed in 2016 ook al niet mee aan de Olympische Spelen van Rio de Janeiro, toen in verband met zijn zorgen over het zikavirus. De Engelsman Justin Rose pakte in Rio goud.