Sugawara schiet AZ naar de winst in Emmen

Yukinari Sugawara zorgde twintig minuten voor tijd voor de enige treffer van het duel. De Japanse rechtsback stond in het vijandelijke strafschopgebied om een bal vanaf de linkerkant met zijn buitenkant binnen te schieten. AZ heeft nu een punt meer dan Feyenoord, van wie het duel bij FC Groningen van zondag door de KNVB is afgelast.

Kansen Gudmundsson

De grootste kans in de eerste helft was voor Albert Gudmundsson. De AZ-aanvaller kon na een voorzet vanaf links inschieten, maar raakte de bal helemaal verkeerd. Even later was de IJslander met een mooie hakbal eveneens dicht bij de 0-1, maar die poging belandde op de paal.

In de slotfase van de eerste helft liet de thuisclub zich gelden. AZ-keeper Marco Bizot moest gestrekt op een pegel van Caner Cavlan, terwijl Paul Gladon van buiten het strafschopgebied naast schoot. In de tweede helft schoot Stengs net voorlangs en pegelde Sugawara op de lat, alvorens de Japanner even later de eerste (en uiteindelijk winnende) treffer van de wedstrijd maakte.

Jesper Karlsson was in de slotfase nog dicht bij de 0-2, maar hij zag zijn schot smoren in de doelmond. Voor Emmen wordt de situatie bijna met de week uitzichtlozer. De eerstvolgende prooi, ADO Den Haag, staat zes punten voor met een wedstrijd minder gespeeld.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Eredivisie