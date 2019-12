Coach Klopp overlaadt Salah met lof na succes Liverpool

Mohamed Salah (L) scoort het tweede doelpunt voor Liverpool. Ⓒ AFP

Coach Jürgen Klopp van Liverpool was na afloop van de overwinning in de Champions League bij Red Bull Salzburg (2-0) vol lof over Mohamed Salah. De Egyptische aanvaller maakte het tweede doelpunt, kort nadat Naby Keita de score in Oostenrijk had geopend.