LIVE EK: Denemarken met Kasper Dolberg gestart tegen Wales

Het optreden van Denemarken op het toernooi werd aanvankelijk zwaar overschaduwd door het incident met Christian Eriksen, die tijdens het eerste duel van zijn land werd getroffen door een hartstilstand. Inmiddels is hij weer thuis en volgt de wedstrijden op de televisie. Door winst in het laatste groepsduel gingen de aangeslagen Denen door naar de volgende ronde.

Kasper Dolberg heeft op bekend terrein voor het eerst op dit EK een basisplaats gekregen bij Denemarken. De 23-jarige oud-Ajacied vervangt Yussuf Poulsen, die in de groepsfase twee keer scoorde. Dolberg mocht maandag invallen in de laatste groepswedstrijd tegen Rusland. Hij kwam na een uur spelen in het veld voor Poulsen.

Bij Wales staat aanvoerder Gareth Bale vanzelfsprekend in de basis. De winnaar neemt het volgende week zaterdag in de kwartfinale in Baku op tegen Nederland of Tsjechië.

Wales - Denemarken

Italië - Oostenrijk

De tweede achtste finale gaat zaterdag tussen Italië en Oostenrijk. De Oostenrijkers verloren in de groepsfase van Nederland. Deze wedstrijd is op Wembley, in de Engelse hoofdstad Londen.

Italië is inmiddels een van de grote favorieten voor de eindzege. Het spel van de Azzurri heeft indruk op iedere voetballiefhebber gemaakt. Roberto Mancini weet niet wat hem overkomt met alle lovende kritieken. „Ik heb mijn spelers gevraagd om dit hoge niveau voort te zetten. Als ze blijven spelen zoals ze in de eerste ronde hebben gedaan, ben ik een gelukkig mens. Het is het enige wat ik van ze vraag”, aldus Mancini.

Toch heeft hij iedereen in zijn selectie gewaarschuwd. De groepsfase was volgens hem slechts een opwarmertje. „Nu begint er een nieuw toernooi, het echte EK”, doelt hij op de ouderwetse knock-outfase.”

