LIVE EK: Denen overtuigend naar de laatste acht

Italië - Oostenrijk

De tweede achtste finale gaat zaterdag tussen Italië en Oostenrijk. De Oostenrijkers verloren in de groepsfase van Nederland. Deze wedstrijd is op Wembley, in de Engelse hoofdstad Londen.

Italië is inmiddels een van de grote favorieten voor de eindzege. Het spel van de Azzurri heeft indruk op iedere voetballiefhebber gemaakt. Roberto Mancini weet niet wat hem overkomt met alle lovende kritieken. „Ik heb mijn spelers gevraagd om dit hoge niveau voort te zetten. Als ze blijven spelen zoals ze in de eerste ronde hebben gedaan, ben ik een gelukkig mens. Het is het enige wat ik van ze vraag”, aldus Mancini.

Bondscoach Roberto Mancini viert de 1-0 van Matteo Pessina tegen Wales. Ⓒ Pool via REUTERS

Toch heeft hij iedereen in zijn selectie gewaarschuwd. De groepsfase was volgens hem slechts een opwarmertje. „Nu begint er een nieuw toernooi, het echte EK”, doelt hij op de ouderwetse knock-outfase.”

Volg duel tussen Italië en Oostenrijk vanaf 21.00 uur met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.