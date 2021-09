Fabio Jakobsen wint Eurométropole Tour, dubbelslag Olav Kooij in Kroatië

De Nederlandse sprinter van de Belgische formatie Deceuninck - Quick-Step was na 177 kilometer de sterkste in de eindsprint van een groepje renners. Hij klopte in Doornik de Belg Jordi Meeuws, die als tweede eindigde. De Deen Mads Pedersen kwam als derde binnen, net voor nummer 4 Danny van Poppel.

Voor Jakobsen was het alweer zijn zevende seizoenszege. De 25-jarige coureur keerde in april terug in het peloton na zijn zware crash vorig jaar in de Ronde van Polen.

Leiderstrui in Kroatië voor wielrenner Kooij na ritzege

De Nederlandse wielrenner Olav Kooij heeft toegeslagen in de Ronde van Kroatië. De 19-jarige coureur van Jumbo-Visma won de tweede etappe en pakte daarmee ook de leiderstrui. Hij versloeg na een rit over 187 kilometer tussen Slunj en Otocac in de sprint de Israëliër Itamar Einhorn en de Australiër Kaden Groves.

Kooij eindigde in de eerste etappe als tweede achter Phil Bauhaus. De Duitser finishte in de tweede rit als twaalfde en moest de leiding in het klassement afstaan aan de Nederlander. Kooij heeft een marge van 6 seconden op Bauhaus en van 10 seconden op Einhorn.

Na de laatste hergroepering op 15 kilometer van de finish, bereidde het peloton zich voor op de sprint. Jumbo-Visma lanceerde Kooij op het juiste moment. Hij rondde het ploegwerk bekwaam af en snelde naar de zege.

Voor Kooij, die sinds februari voor de profs van Jumbo-Visma rijdt, is het zijn tweede zege bij de beroepsrenners. Hij won in 2020 een rit in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Kooij behaalde eind vorige week de bronzen medaille in Leuven tijdens het WK voor beloften.

De Ronde van Kroatië eindigt zondag in Zagreb.