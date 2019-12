Aanwijsplek voor Nuis, Verweij grijpt naast ticket

„De selectiecommissie kijkt slechts naar één ding: de selectie moet ons de grootste kans op zo veel mogelijk gouden medailles bieden”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Kjeld is op de 1000 en 1500 meter al enkele jaren wereldtop. Hij heeft ook dit seizoen bewezen de snelste tijden te kunnen rijden. Wij denken dat we met hem erbij de grootste kans hebben op gouden medailles in Salt Lake.”

De EK afstanden in Heerenveen moet Nuis thuis bekijken. De Wit: „Dat toernooi is al over anderhalve week. Kjeld heeft zich vanwege ziekte afgemeld voor de KPN NK Afstanden. De commissie is er niet van overtuigd dat hij in zo korte tijd wel topfit kan zijn om bij de EK Afstanden voor het goud te gaan.”

Voor de aanwijsplek, een legitieme toegangsroute (besproken met en goedgekeurd door de ploegen) naar het belangrijkste toernooi, pleitte de teamleiding van Jumbo-Visma een week geleden bij de bond. Op dat moment was het duidelijk dat Nuis de KPN NK afstanden moest skippen wegens een zware griep en de naweeën daarvan.

Afgelopen zaterdag gaf Koen Verweij, deze winter teruggekeerd op het ijs na een sabbatical, na het behalen van de bronzen medaille op de 1500 meter direct aan dat er aan de daarmee verdiende startplaats in Utah niet viel te tornen. De mogelijkheid van een aanwijsplek voor zijn concurrent Nuis veegde hij van tafel. „Aangezien hij er niet is, moeten de nummer 1, 2 en 3 naar de WK gaan. Simpel”, zei de Alkmaarse rijder van Team Reggeborgh. Hij vergeleek de situatie met een eigen ervaring van twee jaar geleden. Toen moest hij zich kwalificeren voor de Olympische Spelen van Pyeongchang, terwijl hij last had van gordelroos die gepaard ging met koorts. „Ik had geen tweede kans en stond gewoon aan de start. Zo had het nu ook moeten zijn”, concludeerde Verweij, die aankondigde niet akkoord te zullen gaan indien Nuis in zijn plaats naar Amerika zou mogen. dat is nu dus het geval.