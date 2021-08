Ajax rond met West Ham United over transfersom Nicolas Tagliafico

Zelf is Tagliafico in Venezuela voor interlandverplichtingen, terwijl zijn zaakwaarnemer Ricardo Schlieper in Amsterdam is om de deal rond te maken voor de speler, die in januari 2018 naar Nederland kwam.

Het eerste voorstel van West Ham United voor een contract voor vier jaar voor de Argentijn was ontoereikend. Het kamp Tagliafico is in afwachting van een verbeterde aanbieding uit Londen. De linksback hoopt dat de Engelsen over de brug komen voor morgenavond als de transfermarkt sluit.

Voor het duel met Vitesse zei directeur voetbalzaken Marc Overmars van Ajax zondag al rekening te houden met een transfer van Tagliafico. Vanwege bewezen diensten van de Argentijnse international in Amsterdam beloofde de landskampioen eerder al mee te werken aan een transfer van de verdediger. Er is mondeling een vastgestelde transferlimiet afgesproken tussen Ajax en de speler, die meer dan 140 wedstrijden voor de club uitkwam.