Willem II in blessuretijd alsnog onderuit tegen Heracles

Voor Heracles betekende het de derde thuisoverwinning op rij.

Heracles leidde na nog geen uur met 2-0. Voor rust had Rai Vloet gescoord uit een strafschop, na de pauze verdubbelde Delano Burgzorg de voorsprong. Maar Willem II knokte zich terug, resulterend in de 2-1 in de 66e minuut via Mats Köhlert. Zijn schot werd door Heracles-verdediger Marco Rente van richting veranderd. In de 77e minuut was het 2-2 dankzij invaller Max Svensson.

Het open duel leek in een gelijkspel te eindigen, tot Azzaoui in de vierde minuut van de extra tijd raak schoot.

Rai Vloet opent de score voor Willem II enkele minuten voor rust.

