Mark van Bommel bewijst reputatie als ’bliksemstart-trainer’

Antwerp is na vier speelronden de enige Belgische club met de volle score van 12 punten. De formatie staat inmiddels ook in de play-offs om een plaats in de groepsfase van de Conference League. Van Bommel kende ook bij zijn vorige clubs PSV en VfL Wolfsburg een bliksemstart.

Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp mochten na rust invallen bij hun nieuwe ploeg. Ekkelenkamp had een rol in het enige doelpunt. Lambert werkte de bal in eigen duel na een combinatie tussen Ekkelenkamp en Anthony Valencia.

Keeper Jean Butez van Antwerp redde diep in blessuretijd nog knap na doelpogingen van Jan Král en Lorenzo Offermann.