Max Verstappen erg snel tijdens tweede vrije training

Valtteri Bottas (Mercedes) was de enige die binnen een halve seconde van Verstappen bleef, maar ook hij gaf ruim vier tienden toe. De Limburger won vooral tijd in de tweede en derde sector op het Autodromo Hermanos Rodriguez. De snelste tijd in de eerste sector kwam overigens van AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, eveneens met een Honda-motor.

Lewis Hamilton zette de derde tijd op de borden, op iets meer dan een halve seconde van zijn concurrent. Vlak daarachter volgde Verstappens teamgenoot en publiekslieveling Sergio Pérez.

Verstappen was ook op de medium-band aanvankelijk al erg rap. Zijn snelste rondje op de zachtste band was nog verre van perfect, zo liet hij weten over de boordradio. In de laatste fase reed de Nederlander, zoals gebruikelijk in de tweede training, zogeheten longruns met het oog op de race op de medium-band. Hamilton en Bottas probeerden het op zowel de zachtste als de hardste band.