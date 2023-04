Door bijzondere treffer heeft PSV-spits Luuk de Jong zijn bingokaart vol

De 32-jarige spits heeft inmiddels 145 Eredivisiegoals achter zijn naam. De treffer in Volendam was de tiende van het seizoen voor De Jong, die éénmaal Eredivisietopscorer werd. In het seizoen 2018/2019 maakte De Jong 28 goals, evenveel als Dusan Tadic van Ajax, waarmee beiden beslag legden op de topscorerstitel. De allereerste Eredivisiegoal maakte De Jong op 8 februari 2009 als speler van De Graafschap tegen zijn latere werkgever FC Twente. De 145 Eredivisiegoals zijn verdeeld over drie clubs: PSV (104), FC Twente (39) en De Graafschap (2).

Op de lijst van meest scorende PSV-spelers in de Eredivisie is De Jong dit seizoen een legendarische voorganger als Romario voorbij gegaan. De in Zwitserland geboren Achterhoeker heeft met 104 Eredivisiegoals in het rood-wit van PSV inmiddels Mateja Kezman (105), Hallvar Thoresen (106) en Luc Nilis (110) in zicht. Coen Dillen is nog wat verder weg met 119 goals, terwijl Willy van der Kuijlen niet meer in te halen is met 306 Eredivisiegoals voor PSV. De clublegende en topscorer allertijden van de Eredivisie heeft daarmee een record voor de eeuwigheid in handen.

In de historie van de Eredivisie is De Jong zeker niet de eerste speler, die de bingokaart vol weet te scoren. In het verleden lukte dit ook legendarische spitsen als Ove Kindvall, Cor van der Gijp, Marco van Basten, Blaise N’Kufo, Coen Dillen en Ronaldo. Geen enkele van deze spitsen wist echter tegen zoveel verschillende tegenstanders minimaal één keer te scoren als De Jong.

Alle teams waartegen Luuk de Jong het doel vond: ADO Den Haag, Ajax, AZ, SC Cambuur, FC Dordrecht, FC Emmen, Excelsior, Feyenoord, Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, De Graafschap, FC Groningen, SC Heerenveen, Heracles Almelo, NAC Breda, NEC, PEC Zwolle, PSV, RKC Waalwijk, Roda JC, Sparta Rotterdam, FC Twente, FC Utrecht, Vitesse, FC Volendam, VVV-Venlo, Willem II.