HSV-legende Uwe Seeler (85) overleden

Seeler stierf vredig thuis, omringd door zijn familie, meldt de Duitse krant.

Seeler geldt als de grootste speler van Hamburger SV aller tijden. Hij werd in 1960 Duits kampioen met Hamburg en won de beker in 1963. Voor de club speelde hij 476 wedstrijden, waarin hij 404 keer scoorde. Na zijn periode in zijn geboortestad, speelde hij nog een wedstrijd voor Cork City. Ondertussen kwam hij tot 72 interlands voor West-Duitsland. Sinds 2003 is hij ook ereburger van de stad Hamburg.