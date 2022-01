McLaren-baas Zak Brown haalt uit: ’Sommige Formule 1-teams gijzelen de sport’

In een uitgebreid artikel op de website van McLaren laat Brown weten dat de discutabele seizoensfinale in Abu Dhabi en de beslissingen die toen genomen, bewijzen zijn dat er iets grondig mis is met het dagelijks bestuur van de Formule 1 als sport.

Daarnaast vindt Brown ook dat sommige teams de sport gijzelen door niet mee te gaan in wat het beste is voor de F1-fans, maar vooral aan hun eigenbelang denken. Brown haalt als voorbeeld het budgetplafond aan, waarover de teams na jarenlang discussiëren eindelijk een akkoord bereikten maar dat regelmatig toch ter discussie staat.

Excuses

„Sommige teams zoeken nog steeds naar excuses om het budgetplafond te verhogen zodat ze het wereldkampioenschap kunnen winnen met geld”, aldus Brawn. „Sommige teams blijven lobbyen om het budget te verhogen omwille van de introductie van de sprintraces die voor extra schade en kosten zouden zorgen.”

Hij vervolgt: „Het initiatief van de Formule 1 om sprintraces te organiseren heeft voor nieuwe kijkers gezorgd en het wereldwijd aantal fans is groter geworden. Er zijn echter teams die blijven vragen voor meer geld en een hoger budgetplafond, ook al is er duidelijk bewijs dat er het voorbije jaar niet veel schade was. Ze willen zo hun competitief voordeel behouden.”

Kritiek op B-teams

Brawn uit ook kritiek op de zogenaamde B-teams die de topteams erop nahouden, of teams waarmee ze erg nauw samenwerken. Denk bijvoorbeeld maar aan Red Bull dat met AlphaTauri een B-team heeft, of Mercedes en Ferrari die met verschillende andere teams nauw samenwerken.

Volgens Brawn zijn er ook problemen op het vlak van regelgeving en is niet duidelijk wie de regels bepaalt, is het nu de FIA of zijn het de teams?

Niet aanvaardbaar

„Het is duidelijk dat sommige regels en de manier van handhaving niet aanvaardbaar zijn”, aldus Brawn. „Niemand is blij met de inconsistentie op het vlak van handhaving van de regels maar ze wordt wel geregeld door teams in hun eigen voordeel uitgebuit.”

Om af te sluiten: „Ik heb al eerder gezegd dat de teams te veel macht hebben en dat deze moet ingeperkt worden. De teams hebben een ongelooflijk grote en belangrijke rol bij het opmaken van de regels voor de Formule 1 maar we worden niet altijd gedreven door wat het beste is voor de sport.”