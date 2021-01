Murthel Groenhart wil zijn vijand Cedric Doumbé de wereldtitel afnemen

Premium Voetbal

Hakim Ziyech krijgt bij Chelsea te maken met ’vleugje Ajax’ dankzij Thomas Tuchel

Met Thomas Tuchel heeft Chelsea voor een totaal andere aanpak gekozen. The Blues gaan van Frank Lampard, die nog niets bewezen had, naar een Duits meesterbrein dat hoog druk zetten, balbezit en snelle counters in een ploeg tracht te stoppen. Zowel op tactisch als emotioneel vlak lijkt Tuchel sterk o...