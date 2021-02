Prachtgoal Luuk de Jong helpt Sevilla voorbij FC Barcelona op ranglijst

Sevilla’s concurrent Barcelona was zondag niet verder gekomen dan 1-1 tegen Cadiz en De Jong en zijn ploeggenoten stapten dankbaar in. Door de winst in Pamplona stijgt Sevilla naar de derde plek in La Liga en staat het nu nog zeven punten achter op koploper Atletico Madrid.

De Jong startte in de basis bij Sevilla en zette kort na rust op prachtige wijze de eindstand op het bord. Op aangeven van Munir El Haddadi hakte hij de bal achter zijn standbeen langs in de verre hoek. Diego Carlos had na een kleine twintig minuten de score geopend.

De Jong werd tien minuten voor tijd vervangen door Youssef En-Nesyri. Karim Rekik speelde centraal achterin de volle negentig minuten.

Italië: Juventus derde na winst op Crotone

Juventus is in Italië geklommen naar de derde plaats. De kampioen won van Crotone, de nummer laatst. In Turijn werd het 3-0.

Inter heeft daardoor nog acht punten voorsprong op Juve. De koploper heeft wel een wedstrijd meer gespeeld. AC Milan staat tweede, met vier punten achterstand op Inter.

Cristiano Ronaldo opende na ruim een half uur de score voor Juve, op aangeven van Alex Sandro. Op slag van rust maakte de Portugees er ook 2-0 van, nu verzorgde Aaron Ramsey de voorbereiding. De Amerikaan Weston McKennie zorgde voor de derde treffer. Matthijs de Ligt stond in de basis bij Juventus.

