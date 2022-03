Geëmotioneerde Vitesse-directeur Pascal van Wijk: ’Ik schaam mij diep’

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Scheidsrechter Rob Dieperink dirigeerde beide ploegen eerst naar de kleedkamers van het Gelredome nadat doelman Maduka Okoye van de bezoekers geraakt was door een drinkbeker. Eerder was er al een toeschouwer het veld op gestormd.

„Een cameraman van ESPN heeft een zwaar stuk vuurwerk naast zijn hoofd horen ontploffen. Dat gaat helemaal nergens over”, baalde de algemeen directeur. „Dit waren drie, vier incidenten die niet op het voetbalveld thuishoren. Dit hoort niet bij ons en zo wil je de wedstrijden niet spelen.”

Reactie in het Duits

Van Wijk sprak al kort met de veldbestormer. „Ik riep tegen hem: ’Joh, wat doe je nou? Heb je wel in de gaten wat je veroorzaakt?’ Die jongen begon in het Duits terug te praten, dan denk ik: hij is sowieso geen supporter van Vitesse. Ik weet niet wat hij hier doet, hij keek een beetje wazig uit zijn ogen. Wat is dit voor iemand? Die hier gewoon een wedstrijd verpest.”

Sparta Rotterdam wilde het in blessuretijd gestaakte uitduel met Vitesse niet meer hervatten. „Laten Vitesse en de KNVB dit maar oplossen”, zei trainer Henk Fraser. „Dit is echt niet aan ons.” Van Wijk had begrip voor het standpunt van de bezoekers: „Ik kan me daar iets bij voorstellen en wij hebben dat te respecteren. We zullen alles in het werk stellen om dat daders die dit hebben veroorzaakt te pakken.” Scheidsrechter Rob Dieperink gaf echter aan dat wat hem betreft de wedstrijd voltooid had kunnen worden. „De veiligheidscoördinator vond ook dat de wedstrijd uitgespeeld kon worden. Daarna is er vanuit de direct in overleg met de spelers en de teammanager besloten dat zij zich niet prettig voelden en niet verder wilden spelen. Dan is het aan mij om dat te respecteren.”

Volgens Fraser was doorspelen ook niet fair geweest. „We moesten nog zo’n vijf minuten spelen. Maar ik heb met een ploeg te maken die voor een resultaat moest vechten. We staan met 0-1 voor, maar ik wil in die vijf minuten onze kansen niet vergooien.”

Tuchtcommissie

De tuchtcommissie van de KNVB doet onderzoek naar de gestaakte wedstrijd. „Het onderzoek zal zich richten op de schuldvraag van het incident”, laat de KNVB weten. Als de tuchtcommissie klaar is met het onderzoek, besluit het bestuur betaald voetbal van de KNVB wat er met het restant van de wedstrijd gebeurt. Hierbij heeft het bestuur drie opties. De tussenstand (0-1) wordt de eindstand, de wedstrijd moet verder worden gespeeld vanaf het moment van staken of de wedstrijd moet in zijn geheel opnieuw gespeeld worden.