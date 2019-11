Verstappen en Red Bull scherpen wereldrecord aan

Zijn eerste bandenwissel tijdens de race op circuit Interlagos van São Paulo ging in welgeteld 1,82 seconden. Dat was 0,06 seconde sneller dan het vorige record van 1,88, dat ook al op naam stond van de Nederlandse coureur van Red Bull. Die pitstop maakte hij in de Grote Prijs van Duitsland eerder dit jaar, die de Limburger ook won.

Verstappen maakte zijn eerste pitstop in Brazilië één ronde later dan wereldkampioen Lewis Hamilton van Mercedes. Het was zaak voor hem dat de bandenwissel heel snel zou gaan, om voor de Brit terug te keren op het circuit. Dat lukte niet, omdat de eveneens gestopte Pool Robert Kubica van Williams hem opzichtig hinderde bij het uitrijden van de pitstraat.

De Limburger liet op dat moment een staaltje rijvaardigheid zien door in een tijdsbestek van enkele bochten eerst Kubica in te halen, daarna Charles Leclerc (Ferrari) en vervolgens Hamilton volledig te verrassen met een inhaalactie.