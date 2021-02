Indrukwekkende Raymond van Barneveld strijdt zondag voor Tourkaart van PDC

Eerst versloeg hij Niko Springer met 6-3 (92,5 gemiddeld), vervolgens moest Nederlander Kristiaan de Boer eraan geloven, met ook 6-3. Hier gooide Barney al een gemiddelde van exact 100. Tussendoor bij deze partij ging pardoes het alarm in de zaal af en moesten alle darters hun pijlen neerleggen en naar buiten.

Nico Kurz was na de onverwachte break het volgende slachtoffer van de Hagenaar: 6-3 met een gemiddelde van 95.0. In de achtste finale rekende hij af met de Belg Jeffrey Van Egdom: 6-2. Van Barneveld krikte zijn gemiddelde op naar 101.2. In de kwartfinale vond hij echter zijn Waterloo tegen de Oostenrijker Michael Rasztovits: 6-4. Het gemiddelde van Barney was 89.4, beduidend minder dan in zijn andere partijen.

Maar veel maakt het niet uit, want door zijn prestaties van maandag en dinsdag kan hij de Final Stage niet meer ontlopen.

Onderaan de ladder

Doordat Van Barneveld terugkeert van zijn dartpensioen moet hij helemaal onderaan de ladder beginnen. Via Q-School hoopt Van Barneveld een Tourkaart te veroveren, waarmee deel kan nemen aan diverse grote toernooi en zich kan proberen te plaatsen voor het WK.

Die Final Stage begint vanaf zondag en gaat direct om een tourkaart. Win je 1 van de 4 dagen, dan mag je de komende 2 jaar automatisch meedoen aan alle grote toernooien van de PDC. Daarnaast blijven er nog een handvol kaarten over voor de spelers die over de 4 dagen van de Final Stage het constantst spelen.

Overigens verliep de voorbereiding op het toernooi verre van vlekkeloos. Van Barneveld werd zondagmiddag opgeschrikt doordat de zijgevel van zijn huis was ingestort.