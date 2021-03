’Parijs-Roubaix gaat weer niet door’

De besmettingscijfers in het noorden van Frankrijk zijn dusdanig hoog dat de regering eerder al een strengere lockdown heeft afgekondigd voor de regio waarin aankomstplaats Roubaix ligt. Het doorgaan van de kasseienklassieker was daardoor al onzeker, ook al had organisator ASO tal van maatregelen voorbereid om de koers zo veilig mogelijk te laten verlopen. Onder meer door geen publiek toe te laten bij start en finish en populaire kasseistroken, zoals die bij Arenberg, af te sluiten.

Le Parisien meldt dat Parijs-Roubaix vermoedelijk wordt verplaatst naar het najaar. Vorig jaar werd de klassieker tot twee keer toe afgeblazen. De ’Hel van het Noorden’ zou oorspronkelijk op 12 april doorgaan, maar werd destijds vanwege het oprukkende coronavirus uitgesteld naar 25 oktober. Ook in oktober kon de klassieker niet plaatsvinden door aangescherpte coronamaatregelen in Noord-Frankrijk. De Belg Philippe Gilbert was in 2019 de laatste winnaar.