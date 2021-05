EK zwemmen: Goud Ranomi Kromowidjojo, zilver voor Arno Kamminga

De Deense Pernille Blume, de regerend olympisch kampioene op de 50 meter, eindigde samen met de Poolse Katarzyna Wasick op de gedeelde tweede plaats in 24,17. Blume was in de halve finales met 24,06 nog iets sneller geweest dan Kromowidjojo, die toen 24,14 klokte. Femke Heemskerk tikte in de finale in de Donau Arena als vijfde aan in 24,32.

Zilver Kamminga

Arno Kamminga heeft zijn eerste medaille veroverd op een groot langebaantoernooi. De 25-jarige Katwijker pakte bij de EK in Boedapest zilver op de 100 meter schoolslag in 58,10 seconden, achter de Brit Adam Peaty die al jaren de schoolslag domineert (57,66).

Kamminga veroverde twee jaar geleden op de EK kortebaan in Glasgow, waar Peaty ontbrak, goud op de 100 en 200 school.

Arno Kamminga Ⓒ ANP/HH

Peaty is al jaren een klasse apart op de schoolslag. De 26-jarige Brit veroverde bij de Spelen van Rio 2016 goud op de 100 meter en schreef bij de EK’s van 2014, 2016 en 2018 steeds de 50 en 100 school op zijn naam. Kamminga slaagde er vorige maand in Eindhoven als eerste na Peaty in om onder de 58 seconden te duiken op de 100 meter (57,90). Het wereldrecord van de Brit staat op 56,88.

Finale voor Toussaint

Kira Toussaint heeft zich bij de EK in Boedapest als tweede geplaatst voor de finale van de 50 meter rugslag. De houdster van het Europees record (27,10) zette in de halve finales 27,22 seconden neer. Alleen de Schotse Kathleen Dawson was net als in de series iets sneller: 27,19. Met Maaike de Waard heeft de Nederlandse zwemploeg in de finale van woensdag nog een medaillekandidate in het water liggen. De Waard kwalificeerde zich in 27,69 als derde voor de strijd om de medailles.

Toussaint veroverde maandag, op de openingsdag van de EK langebaan, zilver met de estafetteploeg op de 4x100 vrij. De 26-jarige Noord-Hollandse mikt individueel op eremetaal op de rugslag. Bij de EK kortebaan van 2019 in Glasgow pakte Toussaint goud op de 50 en 100 meter rug en brons op de 200 rug.

Kira Toussaint Ⓒ WIJNBERGEN, MATTY VAN

Met 27,10 heeft Toussaint het Nederlands record op de 50 meter rug in handen. Dinsdagavond zijn de halve finales in de Donau Arena, de strijd om de medailles is woensdag. De 50 meter is op de rugslag geen olympisch nummer, de 100 en 200 meter wel. Toussaint heeft zich op beide afstanden gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

De 18-jarige EK-debutante Tessa Giele klokte in de series van de 50 rug met 28,44 de zeventiende tijd en werd uitgeschakeld.