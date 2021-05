EK zwemmen: Toussaint en De Waard naar halve finales 50 rug

Toussaint veroverde maandag, op de openingsdag van de EK langebaan, zilver met de estafetteploeg op de 4x100 vrij. De 26-jarige Noord-Hollandse mikt individueel op eremetaal op de rugslag. Bij de EK kortebaan van 2019 in Glasgow pakte Toussaint goud op de 50 en 100 meter rug en brons op de 200 rug.

Met 27,10 heeft Toussaint het Nederlands record op de 50 meter rug in handen. Dinsdagavond zijn de halve finales in de Donau Arena, de strijd om de medailles is woensdag. De 50 meter is op de rugslag geen olympisch nummer, de 100 en 200 meter wel. Toussaint heeft zich op beide afstanden gekwalificeerd voor de Olympische Spelen.

De 18-jarige EK-debutante Tessa Giele klokte in de series van de 50 rug met 28,44 de zeventiende tijd en werd uitgeschakeld.

Tes Schouten

Op de 100 meter schoolslag wist Tes Schouten zich met 1.07,45 net aan te plaatsen voor de halve finales. De 20-jarige Schouten debuteert komende zomer op dit nummer op de Spelen. Ze kwalificeerde zich eind vorig jaar voor Tokio door op het OKT in Rotterdam met 1.06,92 een Nederlands record te zwemmen. Rosey Metz (19) bleef in Boedapest met 1.08,59 steken in de series.

Stan Pijnenburg

Van de drie Nederlandse mannen die in actie kwamen op de 100 meter vrije slag wist alleen Stan Pijnenburg de halve finales te bereiken. Met 48,76 plaatste Pijnenburg zich als dertiende voor de avondsessie. Jesse Puts (49,41) en Nyls Korstanje (49,46) werden uitgeschakeld. De Rus Kliment Kolesnikov was met 47,53 de snelste in de series.

Pijnenburg, Puts en Korstanje zwommen maandag met Thom de Boer een Nederlands record in de finale van de 4x100 vrij (3.13,79) en voldeden aan de limiet voor de Spelen.