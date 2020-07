Vitesse strikt Duitser Maximilian Wittek

Na het vertrek van Alexander Büttner was Max Clarke de enige linksback in de selectie van Vitesse. In de voorbereiding heeft jeugdspeler Million Manhoef zich wel verdienstelijk gemanifesteerd op deze positie. Spors wil de selectie de komende periode verder aanvullen met een rechtsback, centrumverdediger en twee scorende aanvallers.

Wittek is blij met het avontuur over de grens: „Ik kijk ernaar uit om op het hoogste niveau in Nederland uit te komen. Daarnaast denk ik dat de speelstijl van Vitesse mij goed past. De eerste indrukken die ik heb gekregen van de club, het stadion, de faciliteiten en de stad, zijn veelbelovend.”

Technisch directeur Johannes Spors vindt dat de eerste aanwinst onder zijn leiding goed bij het spel van Vitesse past: „Maximilian is een snelle en een positief agressieve verdediger, die past in onze speelwijze. Hij is gewend om vooruit te verdedigen, is een technisch begaafde speler en kan de gehele linkerflank bestrijken. Hoewel hij pas 24 jaar is, heeft hij al een berg aan ervaring. Zoals bekend wilden we ons in de achterste linie versterken. Het aantrekken van Maximilian is daarvan een goed begin.”