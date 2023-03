Dortmund-speler Can hekelt Makkelie: ’Een heel, heel arrogante man’

„De strafschop en de herhaling daarvan is een regelrecht schandaal. Op dat soort momenten heb je persoonlijkheden nodig. Makkelie is een heel, heel arrogante man”, mopperde Can. „Hoe kan hij een tweede strafschop geven, daar snap ik niks van. Hij schiet op de paal en klaar. We hebben onverdiend verloren door de scheidsrechter. Misschien had hij angst voor de supporters. Dan moet de UEFA een andere scheidsrechter sturen.”

Borussia Dortmund-coach Edin Terzic was teleurgesteld over de uitschakeling in de achtste finales van de Champions League. „Het is een hard resultaat dat we moeten accepteren. We zijn heel teleurgesteld”, zei hij. Chelsea was in Londen met 2-0 te sterk, nadat Dortmund de eerste wedstrijd thuis met 1-0 had gewonnen.

„Het waren twee spannende wedstrijden”, zei Terzic. „In de tweede helft waren we dominant en creëerden heel veel kansen. Maar uiteindelijk was het niet genoeg. Over twee wedstrijden verdient Chelsea het door te gaan, maar wij hadden het ook verdiend.” Over de strafschop waaruit Kai Havertz voor Chelsea de 2-0 maakte, zei Terzic dat het een heel zware beslissing was.

Tekst verder onder de video

Bij Chelsea-coach Graham Potter overheerste vooral opluchting. De trainer staat onder grote druk door de wisselvallige prestaties van zijn ploeg ondanks miljoeneninvesteringen dit seizoen. In de Premier League staat Chelsea pas op de tiende plaats. „Er heerste een fantastische stemming in de kleedmaker”, zei Potter. „We zijn door een zware tijd gegaan en dit toernooi is heel belangrijk voor ons. We wilden verder komen en dit helpt ons voor de komende weken.”

Potter gaf toe dat zijn ploeg wellicht een beetje geluk had gehad met de strafschop die ook nog eens overgenomen moest worden. Hij zei ook dat hij door de zenuwen niet had gekeken toen Havertz voor de tweede keer mocht aanleggen vanaf elf meter, maar dat hij verheugd was toen hij het gejuich hoorde.