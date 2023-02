Bekijk hier het tijdschema van de openingsrace van het nieuwe Formule 1-seizoen Wanneer komen Max Verstappen en Nyck de Vries in actie in Bahrein?

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Max Verstappen tijdens de testdagen in Bahrein. Ⓒ ANP/HH

Kan Max Verstappen zijn hattrick in de Formule 1 voltooien en voor het derde seizoen op een rij wereldkampioen worden? Red Bull Racing maakte gedurende de testdagen in ieder geval een sterke indruk en boezemde de concurrentie flink wat angst in. Komend weekeind wordt echter pas écht duidelijk of de vrees bij de rivalen van de Nederlander en zijn team terecht zijn. Het programma in Bahrein ziet er komende weekeinde als volgt (Nederlandse tijden) uit.