Carlos Alcaraz moet meteen inpakken in Montreal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Amerikaanse tennisser Paul schakelt Alcaraz uit in Montreal

20:51 uur Carlos Alcaraz is in de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal uitgeschakeld. De als tweede geplaatste Spanjaard verloor in drie sets van de Amerikaan Tommy Paul, de nummer 34 van de wereldranglijst: 6-7 (4) 7-6 (7) 6-3.

Alcaraz is de nummer 4 van de wereldranglijst. De 19-jarige Spanjaard die dit jaar al de masterstoernooien van Miami en Madrid op zijn naam schreef, had in de tiebreak van de tweede set een matchpoint op 7-6, maar Paul pakte het punt en won daarna de tiebreak met 9-7.

In de derde set liep de 25-jarige Amerikaan uit naar 4-1. Alcaraz werkte twee games later in een lange opslagbeurt vier matchpoints van de Amerikaan weg. Paul overleefde op eigen service op 5-3 ook nog een breakpoint en sloeg op zijn vijfde matchpoint toe.

Springruiters beginnen landenwedstrijd WK met achtste plaats

18.57 uur: De Nederlandse springruiters van bondscoach Jos Lansink zijn de WK in het Deense Herning begonnen met een achtste plaats op het eerste onderdeel. Dat was een springproef op tijd. Maikel van der Vleuten was met Beauville individueel de beste Nederlander op de veertiende plaats.

Harrie Smolders werd 34e met Monaco en Sanne Thijssen 36e met Con Quidam. Het resultaat van Jur Vrieling met Long John Silver (64e) telt niet mee.

De achterstand in de proef op de Fransman Julien Epaillard, die met Caracole de la Roque het snelste was, wordt omgezet in strafpunten. Zo gaat Zweden in het landenklassement aan de leiding met 3,69 strafpunten. Frankrijk staat tweede met 5,44 en België derde met 5,49. Nederland heeft 9,31 strafpunten.

De landenwedstrijd telt nog twee manches, een op donderdag en een op vrijdag. De springruiters willen zich op het WK plaatsen voor de Olympische Spelen in Parijs van 2024. Het team van Lansink moet dan eindigen bij de beste vijf landen, exclusief Frankrijk.

Kristoff wint Circuit Franco-Belge

17.39 uur: Alexander Kristoff heeft de eendagskoers Circuit Franco-Belge op zijn naam geschreven De Noor van Intermarché - Wanty-Gobert versloeg in de sprint na 175 kilometer medevluchters Dries van Gestel en Victor Campenaerts uit België.

Kristoff kwam op 18 kilometer van de streep voorop met de twee Belgen Van Gestel en Jasper de Buyst. Daar sloot in de slotkilometers Campenaerts nog bij aan. Die probeerde het met een lange sprint, maar kon de Noor niet voorblijven.

Voor Kristoff is het de vierde zege van dit seizoen. Hij won eerder dit jaar onder meer de Scheldeprijs.

De Noor wordt de opvolger van Fabio Jakobsen die vorig jaar de wedstrijd, toen Eurométropole Tour geheten, op zijn naam schreef. In de nieuwe finale met veel klimmetjes speelden de pure sprinters zoals Jakobsen en de Australiër Caleb Ewan, die zijn rentree maakte na de Tour de France en een sleutelbeenoperatie, geen rol.

Brussel gaat investeren in renovatie stadion Rode Duivels

16.04 uur: De stad Brussel gaat 6 miljoen euro investeren in het Koning Boudewijnstadion, waar de nationale voetbalploeg - de Rode Duivels - de wedstrijden speelt. Onder meer de 50.000 stoeltjes worden aangepast en de kleedkamers worden gerenoveerd.

De Belgische voetbalbond wil graag dat de finalewedstrijden van de Nations League in het stadion gespeeld kunnen worden als België zich weet te plaatsen. Daarvoor moeten de tribunes aangepast worden aan de normen van de UEFA. De kosten daarvoor worden geschat op 3 miljoen euro. Tevens is er een grote Europese openbare aanbesteding gelanceerd.

De atletiekbaan rondom het veld wordt volledig vervangen. Voor de internationale atletiekwedstrijd Memorial Vandamme in 2023 zal er een gloednieuwe baan liggen.

Het Koning Boudewijnstadion was dit jaar ook al het decor voor concerten van The Rolling Stones, Ed Sheeran en Coldplay. Voor dergelijke evenementen kan de capaciteit oplopen tot 65.000 plaatsen.

Portugese oud-voetballer Chalana (63) overleden

14.48 uur: De Portugese oud-topvoetballer Fernando Chalana is op 63-jarige leeftijd overleden. Dat heeft Benfica, de voormalige club van de middenvelder, laten weten.

Chalana speelde 27 keer voor zijn land. Hij bereikte met Portugal in 1984 de halve finales van het Europees kampioenschap, waarin het land verloor van Frankrijk.

„Hij was een genie”, zei Benfica over de creatieve speler. „Een van de beste spelers uit de geschiedenis van onze club. We zijn in diepe rouw.”

Sef Vergoossen (75) keert als adviseur van rvc terug bij Roda JC

10.43 uur: Sef Vergoossen keert als adviseur van de raad van commissarissen terug bij Roda JC. Hij gaat de rvc adviseren op het gebied van voetbaltechnische zaken. De 75-jarige Vergoossen was van 1998 tot 2001 hoofdtrainer in Kerkrade.

„In de recente gesprekken met de club heb ik veel vertrouwen gekregen in het pad dat de club twee jaar geleden is ingeslagen. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn steentje bij te dragen aan de club waar ik zo veel mooie herinneringen aan heb”, aldus Vergoossen.

In 2000 won Vergoossen met Roda JC de KNVB-beker, de laatste prijs van de club uit Limburg. Na zijn periode bij Roda vertrok hij naar KRC Genk, waarna hij trainer was bij Al-Jazira, Nagoya Grampus Eight en PSV.

Roda JC begon het seizoen in de eerste divisie met een 2-0-zege op FC Dordrecht.

Tsitsipas en Ruud maken Team Europa compleet voor Laver Cup

09.59 uur: Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud hebben Team Europa compleet gemaakt voor de Laver Cup. De nummer 5 en 7 van de wereld voegen zich bij grootheden Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en Roger Federer.

Voor Tsitsipas (23) wordt het zijn derde editie van het evenement, voor Ruud (23) zijn tweede. „Dit is een uitzonderlijk team. Stefanos en Casper zijn de toonaangevende spelers van de volgende generatie. Ik heb geen twijfel dat zij de kans zullen grijpen naast de ’Big Four’”, zei captain Björn Borg.

Team Wereld is nog niet compleet. Er zijn nog twee plekken in te vullen. Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman en Jack Sock zijn al vastgelegd door het team van captain John McEnroe.

De Laver Cup, waarbij de Europese tennissers het drie dagen lang opnemen tegen tennissers uit de andere continenten, duurt van 23 tot en met 25 september en wordt gehouden in Londen. De eerste vier edities van de Laver Cup werden gewonnen door Team Europa.

Botic van de Zandschulp wint in Montreal

07.51 uur: Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal bereikt. De beste Nederlander versloeg bij zijn eerste optreden in de Canadese stad de Serviër Miomir Kecmanovic. Dat deed hij in twee sets, 6-1 7-5.

De 26-jarige Van de Zandschulp trok de eerste set met groot vertoon van macht - in slechts 23 minuten - naar zich toe. De nummer 25 van de wereld sloeg in de openingsset vijf aces en verloor slechts twaalf punten in totaal. In de tweede set maakte hij een 5-2 achterstand ongedaan. Van de Zandschulp besloot het duel na ruim een uur met een lovegame.

Het was al de derde keer dit jaar dat de Nederlander de tien plekken lager geklasseerde Serviër trof. Begin dit jaar won Kecmanovic in Indian Wells en in München was Van de Zandschulp de beste.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Brit Cameron Norrie, die als negende geplaatst is in Montreal. Norrie was met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima.

Het evenement in Montreal werd aanvankelijk nogal geplaagd door regenval. Daardoor was het schema op dinsdag overvol.