Sport Kort: Sef Vergoossen (75) keert terug bij Roda JC

Sef Vergoossen (75) keert als adviseur van rvc terug bij Roda JC

10.43 uur: Sef Vergoossen keert als adviseur van de raad van commissarissen terug bij Roda JC. Hij gaat de rvc adviseren op het gebied van voetbaltechnische zaken. De 75-jarige Vergoossen was van 1998 tot 2001 hoofdtrainer in Kerkrade.

„In de recente gesprekken met de club heb ik veel vertrouwen gekregen in het pad dat de club twee jaar geleden is ingeslagen. Ik kijk er dan ook naar uit om mijn steentje bij te dragen aan de club waar ik zo veel mooie herinneringen aan heb”, aldus Vergoossen.

In 2000 won Vergoossen met Roda JC de KNVB-beker, de laatste prijs van de club uit Limburg. Na zijn periode bij Roda vertrok hij naar KRC Genk, waarna hij trainer was bij Al-Jazira, Nagoya Grampus Eight en PSV.

Roda JC begon het seizoen in de eerste divisie met een 2-0-zege op FC Dordrecht.

Tsitsipas en Ruud maken Team Europa compleet voor Laver Cup

09.59 uur: Stefanos Tsitsipas en Casper Ruud hebben Team Europa compleet gemaakt voor de Laver Cup. De nummer 5 en 7 van de wereld voegen zich bij grootheden Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray en Roger Federer.

Voor Tsitsipas (23) wordt het zijn derde editie van het evenement, voor Ruud (23) zijn tweede. „Dit is een uitzonderlijk team. Stefanos en Casper zijn de toonaangevende spelers van de volgende generatie. Ik heb geen twijfel dat zij de kans zullen grijpen naast de ’Big Four’”, zei captain Björn Borg.

Team Wereld is nog niet compleet. Er zijn nog twee plekken in te vullen. Félix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman en Jack Sock zijn al vastgelegd door het team van captain John McEnroe.

De Laver Cup, waarbij de Europese tennissers het drie dagen lang opnemen tegen tennissers uit de andere continenten, duurt van 23 tot en met 25 september en wordt gehouden in Londen. De eerste vier edities van de Laver Cup werden gewonnen door Team Europa.

Botic van de Zandschulp wint in Montreal

07.51 uur: Botic van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het masterstoernooi van Montreal bereikt. De beste Nederlander versloeg bij zijn eerste optreden in de Canadese stad de Serviër Miomir Kecmanovic. Dat deed hij in twee sets, 6-1 7-5.

De 26-jarige Van de Zandschulp trok de eerste set met groot vertoon van macht - in slechts 23 minuten - naar zich toe. De nummer 25 van de wereld sloeg in de openingsset vijf aces en verloor slechts twaalf punten in totaal. In de tweede set maakte hij een 5-2 achterstand ongedaan. Van de Zandschulp besloot het duel na ruim een uur met een lovegame.

Het was al de derde keer dit jaar dat de Nederlander de tien plekken lager geklasseerde Serviër trof. Begin dit jaar won Kecmanovic in Indian Wells en in München was Van de Zandschulp de beste.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de Brit Cameron Norrie, die als negende geplaatst is in Montreal. Norrie was met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Brandon Nakashima.

Het evenement in Montreal werd aanvankelijk nogal geplaagd door regenval. Daardoor was het schema op dinsdag overvol.