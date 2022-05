Roel Bovendeert schiet hockeyers Bloemendaal naar 29e landstitel

In een duel waar het Duitse clubicoon Florian Fuchs zijn laatste wedstrijd voor Bloemendaal speelde, maakte Roel Bovendeert het verschil. De dekselse spits toonde voor de verandering zijn tor-instinct en zette zijn handtekening onder twee luid bejubelde treffers. Bij het duel waren ruim vijfduizend toeschouwers aanwezig.

Met de titel voltooide Bloemendaal een unieke dubbel. Nog nooit verdedigde een Nederlandse club met succes het landskampioenschap én de Europese titel. Tijdens de paasdagen won de oranje-witte machine in het Wagener Stadion immers ook al de Euro Hockey League na een 4-0 zege op Rot-Weiss Köln.

’Wortelpower’

Net als in de heenwedstrijd in het Amsterdamse Bos nam Bloemendaal aan de voet van het eigen Kopje direct het initiatief. Het leverde in de tweede minuut al een grote kans op voor Floris Wortelboer, maar zijn schot ’uit de loop’ werd gekeerd door Hidde Brink. Ook Pinoké kreeg een kans, nadat de ploeg een strafcorner mocht nemen na een stopfout van Teun Beins. Alexander Hendrickx, zo dodelijk op donderdag, sleepte naast.

Bloemendaal temporiseerde waar het kon en maakte gebruik van de power van Wortelboer, dit seizoen door Mathijssen gepromoveerd van verdediger naar middenvelder. In de twaalfde minuut sneed ’Wortel’ door de Amsterdamse defensie en vond goaltjesdief Roel Bovendeert voor de neus van Brink: 1-0.

Slippertje Merkus

De linkerflank van Pinoké bleek in defensief opzicht ook in het tweede kwart uiterst kwetsbaar. Bloemendaler Jorrit Croon kwam goed door over de rechter achterlijn, maar gaf een slap balletje richting de eerste paal. Daar maakte Niek Merkus een kostbaar slippertje, dat door opnieuw Bovendeert genadeloos werd afgestraft: 2-0.

De opkomst van de spelers. Ⓒ De Telegraaf

Pinoké speelde zich in een slordige eindfase van het tweede kwart onder de zware druk van de thuisclub uit, zag Marlon Landbrug veel te weinig doen met een vrije schotkans en verkwanselde twee strafcorners. Bij de één stond sleepwonder Hendrickx net niet binnen de lijnen, bij de ander zag de stopper de bal van zijn stick weg ketsen. 2-0 was de ruststand.

Hiebendaal

In het derde kwart raakte de pijp aan Amsterdamse zijde stilaan leeg en kenmerkte het spel van de gasten zich door slordigheden. Tom Hiebendaal had de wedstrijd uit een schilderachtige aanval kunnen beslissen, maar wipte de bal in het zijnet. Aan de overzijde kreeg Pinoké opnieuw een tweetal corners, waarbij zowel Hendrickx als de stopper niet bij de les waren.

In een vierde kwart, waarin Pinoké met man en macht aanviel maar nauwelijks kansen kreeg, kreeg Hiebendaal na een een-tweetje met Bovendeert opnieuw een kans om de 3-0 binnen te glijden, maar de pass van zijn aanvalspartner was nét niet zuiver genoeg. Dat was matchwinner Bovendeert vergeven.

Swaen tennist

Nadat Hendrickx nog eenmaal vanaf de kop van de cirkel mocht aanleggen, maar Maurits Visser op zijn weg vond, maakte Tim Swaen aan alle Amsterdamse illusies een einde. Uit de scrimmage van de eerste Bloemendaalse corner tenniste ’Swaen’ de 3-0 in de touwen. Daarmee was de 29e landstitel van de Mussen een feit.