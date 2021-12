Manchester United wint moeizaam bij debuut Ralf Rangnick, schitterende goal Lucas Moura

Net als onder Carrick was er opnieuw geen basisplaats voor Donny van de Beek. De thuisploeg probeerde Palace in de beginfase te overrompelen. Maar langzaamaan zwakte het offensief af, al had Diogo Dalot kort voor rust de beste kans. Het schot van de Portugees verdween langs het doel van Vicente Guaita.

Ook na rust slaagde Crystal Palace er lang in de thuisploeg van scoren af te houden. De Londenaren kregen zelf de beste kans maar Jordan Ayew schoot uit een moeilijke hoek in de 75e minuut voorlangs. Twee minuten later was het alsnog raak voor United. De Braziliaan Fred schoot vanaf de rand van het strafschopgebied geplaatst raak en bezorgde zo Rangnick een geslaagd debuut.

Ruime zege Spurs

Tottenham Hotspur won in eigen huis met 3-0 van het Norwich City van Tim Krul. De Nederlandse doelman was al vroeg in de wedstrijd kansloos bij een heerlijke afstandsknal van Lucas Moura, die eerst een paar tegenstander te kijk zette. Oud-Ajacied Davinson Sanchez produceerde de 2-0, waarna Heung–Min Son de derde maakte.

Winst voor Boadu

In de Ligue 1 won Myron Boadu met AS Monaco ruim van Metz. Het werd 4-0 voor de Monegasken, waar de oud-AZ-aanvaller uiteindelijk na een klein uur werd vervangen. De spits was niet direct betrokken bij een van de goals..