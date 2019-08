Video - Ongeloof over fopduik van Mertens

De kleine Belg, die ook prachtig scoorde, kreeg in de eerste helft een penalty voor een zuivere fopduik. De arbiter floot voor een penalty, terwijl er geen enkele sprake was van contact. Lorenzo Insigne benutte de toegekende strafschop. Uiteindelijk zegevierde Napoli met 3-4.

Fiorentina-coach Vincenzo Montella was na afloop vol ongeloof over de arbitrage. „Jullie moeten mij eens vertellen waarom het penalty was bij Mertens”, zei Montella. „Het was een zuivere schwalbe, maar niemand zegt wat. De referee vond het een overtreding, maar er is toch een videoscheidsrechter. Waarom gebruikt hij die dan niet?”

Bekijk hieronder de beelden van de fopduik: