Martens en Van der Gragt maken rentree bij Oranje-vrouwen

Het duo maakt deel uit van de selectie van bondscoach Sarina Wiegman voor het Tournoi de France, een door de Franse voetbalbond georganiseerd toernooi ter ere van het vijftig jaar bestaan van vrouwenvoetbal in het land.

Martens speelde sinds de WK-finale op 7 juli van vorig jaar geen duel meer voor het Nederlands elftal. Het laatste duel van Van der Gragt in Oranje dateert van 3 september van vorig jaar. Martens ondervond lange tijd hinder van een teenblessure, Van der Gragt stond langs de kant met een knieblessure.

Liza van der Most en Desiree van Lunteren ontbreken in de selectie van 24. Van der Most raakte onlangs zwaar geblesseerd en Van Lunteren beëindigde haar interlandloopbaan. Op woensdag 4 maart is Brazilië de eerste tegenstandster van Oranje.