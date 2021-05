Oud-Ajacieden delen hilarische brief van Leo Beenhakker: boete voor ’wanprestatie’ bij Jong Oranje

„In aansluiting op de teambespreking van zaterdag oktober jongstleden, waarin ik u reeds op de hoogte bracht van mijn zienswijze t.a.v. uw optreden in de aanloop naar en tijdens bovengenoemde wedstrijd, deel ik u mede, u een boete op te leggen van 1000 gulden wegens het als Ajax-speler leveren van een wanprestatie in een vertegenwoordigend KNVB-elftal”, schreef Beenhakker.

Hij richtte de brief niet alleen aan Ronald de Boer, maar ook aan broer Frank, Marciano Vink, Dennis Bergkamp, Bryan Roy en Richard Witschge.

Don Leo gaat verder in de brief. Broer Frank de Boer kwam er ’iets beter’ van af. „Gezien het feit dat speler F. de Boer slechts is opgetreden als wisselspeler, wordt zijn boete teruggebracht to 500 gulden.”

Beenhakker noemde deze spelers ooit ’de Patatgeneratie’ (buiten Bergkamp). Beenhakker noemde zijn spelers zo vanwege hun gemakzucht. Het waren vijf jongens die constant rottigheid uithaalden, meer buiten dan op het veld deden en prima verdienden. Toch wordt het vijftal in het seizoen 1989/1990 direct kampioen.