Thomas Krol blijft ijzig koel en grijpt goud op 1000 meter in Peking, drama voor Kai Verbij

Krol werd in 2019 en 2021 wereldkampioen op de 1500 meter, maar moest dit jaar wachten op zijn olympisch debuut. Met zijn gouden race redt de man uit Deventer voorlopig de meubelen voor Jumbo-Visma. De normaliter dominante brigade van Jac Orie won tot vrijdag nog geen goud in Peking.

Hein Otterspeer kwam vrijdag tot een tijd van 1.08.80 en eindigde daarmee ver buiten het podium. De schaatser van Reggeborgh werd tiende.

Kai Verbij gaat rechtop staan en doet zijn cap af. Hij beseft dat zijn gouden droom voorbij is. Ⓒ ANP/HH

Drama Kai Verbij

Kai Verbij (Jumbo-Visma) werd in de slotrit gehinderd door Laurent Dubreuil en viel eveneens buiten de prijzen. De Nederlander hield na het onfortuinlijke moment in (1.14,17) en kwam uiteindelijk tot een dertigste en laatste tijd. Zijn opponent uit Canada snelde vervolgens in een tijd van 1.08,32 naar zilver. Het brons was voor de Noor Havard Lorentzen.

De drie Nederlandse favorieten startten in de laatste drie ritten. Krol reed in de dertiende rit tegen Lorentzen, daarna nam Otterspeer het op tegen de Chinees Ning Zhongyan. In de slotrit schaatste Verbij tegen Dubreuil.

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Teamgenoten Hein Otterspeer en Kjeld Nuis tijdens een training. Ⓒ ANP

Kjeld Nuis

Titelhouder Kjeld Nuis ontbrak op het ijs in Peking. Op het olympisch kwalificatietoernooi greep hij naast een ticket op deze afstand. Op de 1500 meter mocht hij wel starten en won hij goud.

Nuis was vrijdag wel aanwezig in de National Speed Skating Oval, waar hij Reggeborgh-teamgenoot Otterspeer aanmoedigde. „Ik hoop dat hij het vandaag gaat doen. Ik was er zelf klaar voor om te starten. Het doet pijn dat ik niet mag vandaag. Ik ’raakte’ ze vanmorgen ook zo lekker tijdens het inrijden. Toen dacht ik nog: verdomme. Het is niet zo’n heel leuke dag voor mij. Het zit erop”, aldus Nuis, doelend op het kwijtraken van zijn olympische titel.

Oppermachtig

De Nederlandse mannen waren dit seizoen oppermachtig op de 1000 meter. Bij vrijwel elke internationale race kleurde het podium oranje, niet werd in Peking gehoopt (en stiekem gerekend) op een ’clean sweep’ van de Nederlanders.

Bij de World Cup-strijd in Polen won Otterspeer en bemachtigden respectievelijk Krol en Kjeld Nuis het zilver en brons. Een week later in Noorwegen was Krol de snelste, op respectievelijk 0,02 seconde en 0,08 seconde gevolgd door Verbij en Nuis. Nadien volgde de World Cup in Salt Lake City, waar wederom Krol de zege naar zich toetrok. Nuis en Otterspeer eindigden vlak achter hem.

Thomas Krol (links) pakte eerder deze Spelen zilver op de 1500 meter, achter Kjeld Nuis. Ⓒ ANP

Medailles

Nederland won tot vrijdag één gouden plak in het mannentoernooi. Nuis was de beste op de 1500 meter. De 500 meter werd gewonnen door de Chinees Gao Tingyu. De vijf en tien kilometer waren een prooi voor Nils van der Poel uit Zweden. Krol (1500 meter) en Patrick Roest (op de twee langste afstanden) pakten wel nog zilver.

Massastart

De 1000 meter was de laatste individuele afstand van het schaatstoernooi. Zaterdag worden enkel nog de massastart-onderdelen verreden.

Alle olympische wedstrijden zijn live te volgen en terug te zien via Eurosport/discovery+.