Sport kort: Excelsior legt drie supporters landelijk stadionverbod op

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Excelsior legt drie supporters landelijk stadionverbod op

17.40 uur: Excelsior heeft drie supporters een landelijk stadionverbod opgelegd. De fans krijgen die straf omdat ze zich zaterdag misdroegen in de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. Drie andere supporters van Excelsior hebben van de club een officiële waarschuwing gekregen.

Bij een 3-3-tussenstand werd het duel zaterdag enkele minuten gestaakt wegens wangedrag van de fans. Volgens FC Eindhoven klonken er spreekkoren, Excelsior meende dat het duel werd gestaakt omdat er met bier werd gegooid.

Na eigen onderzoek kwam Excelsior tot het opleggen van de straffen aan de betreffende fans. Dat onderzoek maakte duidelijk dat het bier, volgens Excelsior, werd gegooid vanuit een groep studenten en niet door vaste supporters van de club.

„Wij hebben contact gehad met het bestuur van de betreffende studentenvereniging”, meldt Excelsior. „Als club onderhouden we al jarenlang een goede band met zowel de Erasmus Universiteit als verschillende studentenverenigingen. In vele opzichten profiteren we als club van deze wissel- en samenwerkingen, waarbij studenten voor ons een leuke en goede doelgroep vormen. Het grootste deel gedraagt zich uitstekend, dus we moeten niet de fout maken door iedereen over één kam te scheren. Om dit soort excessen richting de toekomst te voorkomen grijpen we wel hard in.”

Excelsior roept de fans op zich voortaan te gedragen. Gebeurt dat niet, zullen opnieuw straffen volgen. „Bij Excelsior is iedereen welkom, maar we accepteren niet dat de goede naam van onze club in het geding komt. Wij staan als club pal achter onze supporters, maar zullen harder ingrijpen op het moment dat onze huisregels en/of KNVB-standaardvoorwaarden worden overtreden.”

Steenbergen bij EK kortebaan derde op 100 meter vrije slag

17.23 uur: Marrit Steenbergen heeft bij de Europese kampioenschappen kortebaan een bronzen medaille gewonnen op de 100 meter vrije slag. De Nederlandse zette in de Russische stad Kazan een tijd neer van 51,92 seconden.

Het goud ging naar de Zweedse favoriete Sarah Sjöström (51,26 seconden), voor de Poolse Katarzyna Wasick (51,58).

Steenbergen eindigde donderdag op de 100 meter wisselslag als vierde.

Van den Brom krijgt Deen Riddersholm als assistent

16.44 uur: Hoofdcoach John van den Brom krijgt de Deen Glen Riddersholm als assistent bij Racing Genk. De 48-jarige Riddersholm is de vervanger van Dennis Haar, die vorige maand vertrok bij de Belgische topclub.

Riddersholm werd in 2015 kampioen met Midtjylland en won vorig jaar de beker met SønderjyskE. Tevens werkte hij bij de bond met Deense jeugdspelers.

„Bij de Deense federatie had hij een belangrijke inbreng in de ontwikkeling van toptalenten als Christian Eriksen, Simon Kjaer, Martin Braithwaite en Mathias Zanka Jørgensen. Hij is bovendien welbespraakt, meertalig en heeft ervaring in de psychologische begeleiding van topatleten”, aldus Genk.

Racing Genk staat op de zevende plek in de competitie.

Hurkacz maakt deelnemersveld ATP Finals compleet

16.43 uur: De Poolse tennisser Hubert Hurkacz heeft het deelnemersveld voor de ATP Finals compleet gemaakt. Dat deed de nummer 10 van de wereld door zich te plaatsen voor de halve finales van het masterstoernooi van Parijs.

De 24-jarige Hurkacz was bij de laatste acht de Australiër James Duckworth in drie sets de baas. Het werd 6-2 6-7 (4) 7-5.

Eerder dit jaar was Hurkacz de beste op het masterstoernooi van Miami. Hij haalde ook de halve finales op Wimbledon.

Donderdag verzekerde de Noor Casper Ruud zich al van deelname. Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrey Roeblev en Matteo Berrettini hadden zich al geplaatst voor het eindejaarstoernooi voor de acht beste tennissers van het seizoen.

De ATP Finals beginnen op zondag 14 november en worden voor het eerst in Turijn gehouden.

Liverpool voorlopig zonder geblesseerde Firmino

15.56 uur: Liverpool kan de komende tijd niet beschikken over Roberto Firmino. De 30-jarige Braziliaanse aanvaller heeft aan de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen Atlético Madrid (2-0) een ernstige hamstringblessure overgehouden.

„We weten niet precies hoe lang hij niet beschikbaar zal zijn, maar na de komende interlandperiode is hij sowieso nog niet beschikbaar”, zei trainer Jürgen Klopp, die met zijn elftal al zeker is van een plek in de achtste finales van de Champions League.

Liverpool mist zondag in het uitduel met West Ham United naast Firmino ook Joe Gomez (kuit) en Curtis Jones (oog).

Vanzeir en Faes debuteren bij België, Lukaku en Batshuayi absent

14.00 uur: Dante Vanzeir en Wout Faes maken voor het eerst deel uit van de Belgische voetbalselectie van bondscoach Roberto Martínez. De Belgen nemen het later deze maand op tegen Estland (13 november) en Wales (16 november).

Spits Vanzeir (23) maakte in de eerste dertien wedstrijden van de Jupiler Pro League indruk bij Union Sint-Gillis, de verrassende koploper in België. Verdediger Wout Faes komt uit voor de Franse club Stade Reims, en speelde in het verleden voor zowel Excelsior als sc Heerenveen.

Romelu Lukaku (Chelsea) en Michy Batshuayi (Besiktas) zijn er niet bij. Beiden zijn geblesseerd. Batshuayi treedt over drie weken in de Champions League met Besiktas aan tegen Ajax, dat al zeker is van een plek in de volgende ronde.

België is bij winst op Estland zeker van deelname aan het WK van volgend jaar.

Enrique roept met Carvajal eindelijk speler Real Madrid op

13.23 uur: Bondscoach Luis Enrique heeft Dani Carvajal weer teruggehaald bij de selectie van het Spaanse voetbalelftal. Hij is de eerste speler van Real Madrid sinds maart van dit jaar die een oproep heeft gekregen van Enrique.

Spanje speelt volgende week tegen Griekenland en Zweden in de kwalificatie voor het WK van 2022 in Qatar. De ploeg staat tweede in de poule, met 2 punten minder dan Zweden.

Rechtsback Carvajal miste een groot deel van het vorige seizoen door blessures en ontbrak ook op het EK. Dit seizoen speelt hij weer geregeld mee bij Real Madrid en trok hij de aandacht van de bondscoach.

Enrique nam sinds maart geen enkele speler van Real Madrid op in zijn selectie. Ook niet voor het EK, waar Spanje tot de halve finales kwam.

FC Twente spant net voor uitvak voorafgaand aan duel met Heracles

11.27 uur: FC Twente, dat het vrijdagavond opneemt tegen streekgenoot Heracles Almelo, heeft maatregelen getroffen om te voorkomen dat supporters dingen op het veld kunnen gooien. Zo is voor het uitvak een net geplaatst.

„Zoals bij elke thuiswedstrijd zijn er maatregelen in en rondom De Grolsch Veste. We hebben goede contacten met de lokale autoriteiten en Heracles Almelo om alles in goede banen te leiden. We ontvangen vrijdag 30.000 supporters, wat weer een uitverkocht stadion betekent”, aldus FC Twente.

„We hopen op een mooie en sportieve voetbalavond, waarin het Twentse voetbal zich van zijn beste kant laat zien. Zowel op het veld als op de tribune.”

De afgelopen weken werd er in meerdere stadions met bier gegooid, waaronder bij PSV - Feyenoord. Afgelopen weekend werd het duel in de eerste divisie tussen Excelsior en FC Eindhoven mede om die reden stilgelegd.

Volgens FC Twente blijft het net voor het uitvak voorlopig hangen.

Zesde wereldtitel voor paratriatleet Plat

10.03 uur: Paratriatleet Jetze Plat is in Abu Dhabi voor de zesde keer in zijn imposante loopbaan wereldkampioen geworden. Achter Plat eindigde Geert Schipper als tweede.

De 30-jarige Plat is sinds 2015, toen hij voor het eerst wereldkampioen werd, ongeslagen als paratriatleet. Afgelopen zomer werd hij paralympisch kampioen in Tokio, net als in 2016 in Rio de Janeiro.

Achter de Nederlanders werd de Oostenrijker Florian Brungraber derde.

Basketballers ’Sixers’ aan kop na winst op Pistons in NBA

08.41 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben met een zege van 109-98 op Detroit Pistons de koppositie in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA ingenomen. De Pistons stonden halverwege de wedstrijd nog met 66-63 voor, maar zagen de ’Sixers’ in de tweede helft veel beter mikken op de basket. Seth Curry was topschutter met 23 punten, vedette Joel Embiid noteerde 19 punten.

Utah Jazz verstevigde zijn leidende positie in de westelijke divisie met een duidelijke uitoverwinning van 116-98 op Atlanta Hawks. Vooral in het vierde kwart was Jazz op dreef en speelde het de thuisploeg helemaal weg. Jordan Clarkson was goed voor 30 punten, Bojan Bogdanovic scoorde 23 punten.

Los Angeles Lakers verloor zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James met 107-104 van Oklahoma City Thunder. James heeft een buikblessure en is naar verwachting minstens een week uitgeschakeld. Hij zag vanaf de kant met lede ogen aan hoe zijn ploeg een voorsprong van 19 punten uit handen gaf. Shai Gilgeous-Alexander was topscorer bij Thunder met 28 punten. Anthony Davis maakte er 29 namens de Lakers.

Australië stelt eerste cricketwedstrijd ooit met Afghanistan uit

08.22 uur: Australië heeft zijn eerste interland ooit in het cricket tegen Afghanistan uitgesteld. Dat is uit protest tegen het regime van de Taliban, dat vrouwen verbiedt aan sport te doen. De zogeheten test zou deze maand plaatsvinden in Hobart.

De Australische cricketbond bracht een verklaring naar buiten waarin het zei sport voor vrouwen en mannen in Afghanistan en de rest van de wereld te willen bevorderen. „Gezien de huidige onzekerheid vonden we het nodig om de testwedstrijd uit te stellen tot een later tijdstip wanneer de situatie duidelijker is.”

Diverse Australische cricketers hadden al aangegeven dat ze niet wilden spelen als Afghanistan zijn verbod op het spelen van cricket door vrouwen zou handhaven.

Er dreigt ook een internationale ban voor Afghanistan als het land op het komende WK in Nieuw-Zeeland geen vrouwenteam laat meedoen.