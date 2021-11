Sport kort: paratriatleet Jetze Plat voor zesde keer op een rij wereldkampioen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zesde wereldtitel voor paratriatleet Plat

10.03 uur: Paratriatleet Jetze Plat is in Abu Dhabi voor de zesde keer in zijn imposante loopbaan wereldkampioen geworden. Achter Plat eindigde Geert Schipper als tweede.

De 30-jarige Plat is sinds 2015, toen hij voor het eerst wereldkampioen werd, ongeslagen als paratriatleet. Afgelopen zomer werd hij paralympisch kampioen in Tokio, net als in 2016 in Rio de Janeiro.

Achter de Nederlanders werd de Oostenrijker Florian Brungraber derde.

Basketballers 'Sixers' aan kop na winst op Pistons in NBA

08.41 uur: De basketballers van Philadelphia 76ers hebben met een zege van 109-98 op Detroit Pistons de koppositie in de oostelijke divisie van de Amerikaanse NBA ingenomen. De Pistons stonden halverwege de wedstrijd nog met 66-63 voor, maar zagen de 'Sixers' in de tweede helft veel beter mikken op de basket. Seth Curry was topschutter met 23 punten, vedette Joel Embiid noteerde 19 punten.

Utah Jazz verstevigde zijn leidende positie in de westelijke divisie met een duidelijke uitoverwinning van 116-98 op Atlanta Hawks. Vooral in het vierde kwart was Jazz op dreef en speelde het de thuisploeg helemaal weg. Jordan Clarkson was goed voor 30 punten, Bojan Bogdanovic scoorde 23 punten.

Los Angeles Lakers verloor zonder de geblesseerde sterspeler LeBron James met 107-104 van Oklahoma City Thunder. James heeft een buikblessure en is naar verwachting minstens een week uitgeschakeld. Hij zag vanaf de kant met lede ogen aan hoe zijn ploeg een voorsprong van 19 punten uit handen gaf. Shai Gilgeous-Alexander was topscorer bij Thunder met 28 punten. Anthony Davis maakte er 29 namens de Lakers.

Australië stelt eerste cricketwedstrijd ooit met Afghanistan uit

08.22 uur: Australië heeft zijn eerste interland ooit in het cricket tegen Afghanistan uitgesteld. Dat is uit protest tegen het regime van de Taliban, dat vrouwen verbiedt aan sport te doen. De zogeheten test zou deze maand plaatsvinden in Hobart.

De Australische cricketbond bracht een verklaring naar buiten waarin het zei sport voor vrouwen en mannen in Afghanistan en de rest van de wereld te willen bevorderen. „Gezien de huidige onzekerheid vonden we het nodig om de testwedstrijd uit te stellen tot een later tijdstip wanneer de situatie duidelijker is.”

Diverse Australische cricketers hadden al aangegeven dat ze niet wilden spelen als Afghanistan zijn verbod op het spelen van cricket door vrouwen zou handhaven.

Er dreigt ook een internationale ban voor Afghanistan als het land op het komende WK in Nieuw-Zeeland geen vrouwenteam laat meedoen.