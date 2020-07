Mokhtar schiet Frank de Boer naar huis

De ploeg van coach Frank de Boer verloor ook het derde duel op het toernooi waarmee de Amerikaanse competitie na de coronapauze werd hervat. Voormalig PEC Zwolle-aanvaller Youness Mokhtar maakte het enige doelpunt dat Columbus Crew SC de koppositie opleverde in groep E.

Mokhtar rondde een aanval over liefst negentien schijven af met een schot dat door Atlanta-verdediger Miles Robinson van richting werd veranderd. Columbus gaat verder in de knock-outfase met vijftien andere teams op het ESPN's World Wide of Sports-complex op Disneyworld nabij Orlando. Atlanta neemt, net als het Inter Miami van David Beckham, afscheid. De resultaten uit de groepsfase van het toernooi tellen mee voor de reguliere competitie.