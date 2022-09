Chelsea ontsnapt tegen West Ham, Kane helpt Spurs aan drie punten

Michail Antonio zette West Ham in de 63e minuut op voorsprong en leek daarmee de problemen voor Chelsea, dat niet al te best aan het seizoen is begonnen, nog groter te maken. De invallers Ben Chilwell en Kai Havertz hielpen Chelsea echter aan de winst. Chilwell zorgde een kwartier voor tijd voor de gelijkmaker door de bal, na die eerst met het hoofd te hebben aangenomen, langs keeper Lukasz Fabianski in het doel te werken (1-1). Chilwell stelde in de 88e minuut Havertz in staat de 2-1 te maken.

Vrijwel direct na de treffer van Havertz schoot Cornet de gelijkmaker binnen. Scheidsrechter Andy Madley werd naar de kant geroepen om te kijken naar een botsing kort daarvoor tussen middenvelder Jarrod Bowen van West Ham en doelman Édouard Mendy van Chelsea. Tot woede van West Ham oordeelde Madley dat Bowen een overtreding had gemaakt.

Ondertussen blijft Harry Kane maar scoren. De spits van Tottenham Hotspur was tegen Fulham weer belangrijk met een doelpunt. De Engelse aanvaller zetten daarmee zijn ploeg op 2-0, nadat Pierre Højbjerg de Londenaren op voorsprong had gezet. Fulham deed in deze stadsderby nog wat terug. Op aangeven van Kenny Tete maakte Aleksandar Mitrovic de 2-1.

Liverpool moddert voort

Ook Liverpool, naast Rangers en Napoli de andere tegenstander van Ajax in de Champions League, liet zaterdag punten liggen. Op Goodison Park kwamen Everton en de ploeg van Virgil van Dijk niet tot scoren: 0-0. Voor Liverpool, over anderhalve week tegenstander van Ajax in de Champions League, is het al weer het derde gelijkspel van dit seizoen. Het team van trainer Jürgen Klopp heeft na zes duels 9 punten.

Liverpool, met verdediger Virgil van Dijk in de basis, kon een zege goed gebruiken na de moeizame start in de Premier League. Uit de eerste drie duels haalde de ploeg van Klopp maar 2 punten. Daarna herstelde Liverpool zich met zeges op Bournemouth en Newcastle United.

Op Goodison Park waren er weinig kansen in de eerste helft. Tom Davies schoot op de paal namens Everton. Liverpool deed dat vlak voor rust toen doelman Jordan Pickford een schot van Darwin Núñez op de lat tikte. Kort daarop raakte Luis Díaz de paal.

In de tweede helft zette Liverpool meer druk, maar leek Everton ineens te scoren. De treffer van Conor Coady werd echter afgekeurd wegens buitenspel. Liverpool-doelman Alisson redde in de slotfase nog op een schot van invaller Dwight McNeil. Aan de andere kan hield Pickford Roberto Firmino van scoren. Diep in blessuretijd redde de doelman een punt voor Everton door een schot van Mohamed Salah te keren.

Goal Sinisterra helpt Leeds niet

Leeds United verloor met 5-2 bij Brentford. De Colombiaan Luis Sinisterra was één keer trefzeker voor Leeds. De Nederlander Crysencio Summerville verving Sinisterra na een uur. Verdediger Pascal Struijk, die voor het eerst is opgenomen in de voorlopige selectie van het Nederlands elftal, speelde het gehele duel mee bij Leeds.

Newcastle United, met verdediger Sven Botman in de basis, speelde gelijk tegen Crystal Palace: 0-0. Bournemouth stond bij rust met 2-0 achter bij Nottingham Forest, maar won alsnog: 2-3. Oud-Feyenoorder Marcos Senesi bleef op de bank bij Bournemouth.