Bondscoach Gerben de Knegt fietste te lang door en kampt nu met chronische klachten Waarschuwing voor Mathieu Van der Poel: ’Ik heb al twintig jaar rugpijn’

„Ik reed in mijn tijd niet op het niveau van Mathieu, maar kan er wel over meepraten hoe zwaar je rug het te verduren krijgt”, zegt bondscoach Gerben de Knegt Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het trieste nieuws dat Mathieu van der Poel de rest van het veldritseizoen aan zich voorbij moet laten gaan, was de bevestiging van wat iedereen verwachtte. De rug van MvdP is brozer dan hij dacht en hoopte; de klachten die zijn pijn veroorzaken beletten hem voorlopig de pedalen van zijn fiets te geselen. Dus ook geen WK voor de titelverdediger. „Dat is een aderlating, maar het belangrijkste is dat Mathieu zijn rust pakt. Wat hij ervaart, lijkt heel erg op de rugpijn waar ik al twintig jaar mee moet leven”, zegt bondscoach Gerben de Knegt.