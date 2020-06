FIFA steunt nationale voetbalbonden met ruim 1,3 miljard euro

Het geld komt niet direct beschikbaar. Het is bedoeld voor een later stadium, om bonden er na de nasleep van het coronavirus verder bovenop te helpen. Het financiële project is op drie pijlers gebaseerd, zei voorzitter Gianni Infantino. De eerste uitbetaling is in januari 2021.

De FIFA schoot de nationale bonden eerder in april al te hulp. De 211 landen kregen toen gezamenlijk 150 miljoen dollar. Dat bedrag bestond onder meer uit de reguliere betalingen voor 2020, die nu door de wereldvoetbalbond eerder werden gedaan.