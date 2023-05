Beachvolleyballers Van de Velde en Varenhorst uit elkaar: ’Valt rauw op mijn dak’

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Comeback basketbalster Griner na celstraf voor drugssmokkel

10.03 uur: De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner heeft haar eerste wedstrijd sinds 2021 gespeeld. Ze werd in februari van vorig jaar opgepakt omdat ze in Rusland werd verdacht van drugssmokkel. Griner kreeg een celstraf en werd in december vrijgelaten.

In de handbagage van de 32-jarige speelster van Phoenix Mercury was op een luchthaven in Moskou hasjolie gevonden, zei de Russische douane. Vorig jaar zomer werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar.

Eind vorig jaar kwam Griner vrij en in februari maakte de Amerikaanse club Phoenix Mercury haar terugkeer bekend. "Ik had nooit verwacht zo snel weer te kunnen basketballen", zei Griner na de 90-71-nederlaag. "Ik ben zeer dankbaar hier weer te zijn, dat is zeker. Maar ik kijk uit naar de dag dat het gewoon weer over basketbal gaat." Toen ze uit de spelerstunnel kwam, werd ze luid toegejuicht.

Griner werd in 2016 en 2021 olympisch kampioen met de Amerikaanse basketbalploeg.

Wegen van beachvolleyballers Van de Velde en Varenhorst scheiden

09.44 uur: Beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst vormen niet langer een vast koppel. Van de Velde (28) heeft besloten verder te gaan met Matthew Immers (22).

"We hebben nu een aantal toernooien samengespeeld en ik voel me prettig in de rol van blokkeerder, de samenwerking is heel goed en ik heb het gevoel dat we als team nog veel kunnen groeien", zei Van de Velde over de samenwerking met Immers.

Van de Velde en Immers speelden de voorbije weken samen, omdat Varenhorst (33) aan de kant stond met een rugblessure. Varenhorst hoopt in de zomer zijn rentree te maken, weliswaar met een andere partner.

"Ik ben vooral met mijn herstel bezig geweest. Natuurlijk heb ik ook gezien dat Steven en Matthew in de afgelopen weken een paar goede resultaten hebben gehaald, maar het valt toch een beetje rauw op mijn dak", liet Varenhorst optekenen.

De beachvolleyballers zijn bezig met de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Paranaense ontslaat tweetal vanwege betrokkenheid bij matchfixing-schandaal

08.04 uur: De Braziliaanse voetbalclub Athletico Paranaense heeft de spelers Bryan Garcia en Pedrinho ontslagen. Beide spelers zijn beschuldigd van betrokkenheid bij een matchfixing-schandaal in het Braziliaanse voetbal.

De twee spelers zouden betrokken zijn bij matchfixing, waarbij spelers in ruil voor geld van criminelen het verloop van wedstrijden bewust op een bepaalde manier beïnvloeden. "Integriteit en ethiek zijn onherroepelijk waarden bij Athletico Paranaense", liet de club uit de zuidelijk gelegen stad Curitiba weten.

Athletico Paranaense, in 2022 finalist van de Copa Libertadores, had de twee spelers afgelopen woensdag al geschorst. In totaal zijn vanwege betrokkenheid bij de matchfixing acht spelers uit de hoogste klasse in het Braziliaanse voetbal geschorst door hun clubs en één speler die bij Colorado Rapids in de Verenigde Staten speelde. De Braziliaanse justitie heeft zestien personen aangeklaagd, onder wie heel wat voetballers.