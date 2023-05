Bij matchfixing-schandaal betrokken Brazilianen ontslagen

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Paranaense ontslaat tweetal vanwege betrokkenheid bij matchfixing-schandaal

De Braziliaanse voetbalclub Athletico Paranaense heeft de spelers Bryan Garcia en Pedrinho ontslagen. Beide spelers zijn beschuldigd van betrokkenheid bij een matchfixing-schandaal in het Braziliaanse voetbal.

De twee spelers zouden betrokken zijn bij matchfixing, waarbij spelers in ruil voor geld van criminelen het verloop van wedstrijden bewust op een bepaalde manier beïnvloeden. "Integriteit en ethiek zijn onherroepelijk waarden bij Athletico Paranaense", liet de club uit de zuidelijk gelegen stad Curitiba weten.

Athletico Paranaense, in 2022 finalist van de Copa Libertadores, had de twee spelers afgelopen woensdag al geschorst. In totaal zijn vanwege betrokkenheid bij de matchfixing acht spelers uit de hoogste klasse in het Braziliaanse voetbal geschorst door hun clubs en één speler die bij Colorado Rapids in de Verenigde Staten speelde. De Braziliaanse justitie heeft zestien personen aangeklaagd, onder wie heel wat voetballers.