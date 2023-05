Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Bijzonder record voor judoka Riner na elfde wereldtitel

19.23 uur: De Franse judoka Teddy Riner heeft een bijzonder record behaald met het veroveren van zijn elfde wereldtitel bij de WK in Doha. Riner werd met zijn 34 jaar de oudste wereldkampioen bij de mannen. In 2007 was hij op 18-jarige leeftijd ook al de jongste judoka die een gouden WK-medaille won.

Riner versloeg in de finale in de klasse boven 100 kilogram de Rus Inal Tasoev, die in de tweede ronde Roy Meyer had uitgeschakeld.

Oranje-voetbalster Brugts verlaat PSV en kiest voor ’nieuwe stap’

18.52 uur: Esmee Brugts vertrekt bij PSV. De 19-jarige aanvalster kiest volgens PSV „voor een nieuwe stap in haar loopbaan.” Brugts is onder bondscoach Andries Jonker als linkervleugelverdediger een vaste waarde in de nationale ploeg geworden.

De Zuid-Hollandse speelde in drie jaar 75 wedstrijden voor PSV. Brugts heeft volgens de Eindhovense club aangegeven te willen vertrekken. Het is nog niet bekend voor welke club ze gaat voetballen. Komende zomer doet Brugts met Oranje mee aan het WK in Australië en Nieuw-Zeeland.

PSV kon zich dit seizoen in de Vrouwen Eredivisie weer niet mengen in de strijd om de titel. De Brabantse voetbalsters eindigden op de vierde plaats. PSV kan op Hemelvaartsdag (komende donderdag) wel de KNVB-beker winnen. De ploeg van trainer Rick de Rooij neemt het in de finale in Den Haag op tegen FC Twente.

Enkele dagen later speelt PSV in het toernooi om de Eredivisie Cup tegen landskampioen Ajax. Na afloop neemt de club afscheid van de speelsters die vertrekken of stoppen. Naast Brugts zijn dat onder anderen Kika van Es, Mandy van den Berg en ’Miss PSV’ Jeslynn Kuijpers, die al sinds de oprichting van de Brabantse vrouwenploeg in 2012 voor PSV speelt. Kuijpers kwam 255 keer uit voor de club.

MVV mist Belgische spits in play-offs om promotie naar Eredivisie

16.10 uur: MVV Maastricht gaat de play-offs om promotie/degradatie in zonder Koen Kostons. De Belgische spits heeft vrijdag in de met 2-1 gewonnen competitiewedstrijd tegen Telstar een gebroken sleutelbeen opgelopen. Dat gebeurde volgens MVV na „onbesuisd uitkomen” van Telstar-doelman Ronald Koeman junior.

Kostons maakte dit seizoen negen doelpunten in de Keuken Kampioen Divisie. Hij bereidde tegen Telstar beide treffers van MVV voor. De Belg staat volgens de medische staf minimaal zes weken aan de kant. Hij mist volgende week niet alleen de laatste reguliere competitiewedstrijd, tegen Almere City FC, maar ook de aansluitende play-offs. MVV, de nummer 5 van de eerste divisie, gaat daarin proberen promotie naar de Eredivisie af te dwingen. De club uit Maastricht speelde in 2000 voor het laatst in de Eredivisie.

Spaanse coureur Martin wint sprintrace MotoGP in Le Mans

15.56 uur: De Spaanse motorcoureur Jorge Martin heeft op het circuit van Le Mans de sprintrace in de MotoGP gewonnen. Martin startte op zijn Ducati vanaf de vijfde plaats, maar meldde zich al snel vooraan in de race. De van poleposition vertrokken wereldkampioen Francesco Bagnaia moest genoegen nemen met de derde plaats. De Zuid-Afrikaan Brad Binder werd na dertien rondes als tweede afgevlagd, nadat hij zich als tiende had gekwalificeerd.

De 25-jarige Martin kwam bij de start goed weg en rukte gelijk op naar de tweede plaats. In de vierde ronde passeerde hij Bagnaia, die ook Binder voorbij zag komen. De kopman van het fabrieksteam van Ducati viel zelfs even terug naar de vijfde plaats, onder meer door een agressieve passeeractie van Marc Márquez. De Italiaan wist zich echter weer op te werken naar plek drie.

Márquez, de zesvoudig wereldkampioen in de MotoGP, maakt dit weekeinde in Frankrijk zijn rentree. De Spanjaard had eind maart tijdens de openingsrace in Portugal zijn rechterduim gebroken. Het genezingsproces duurde langer dan verwacht. Márquez moest ook de GP’s van Argentinië, de Verenigde Staten en Spanje overslaan. Hij kwalificeerde zich zaterdag op Le Mans als tweede en finishte de sprintrace als vijfde.

De Fransman Fabio Quartararo, de wereldkampioen van 2021, ging voor eigen publiek onderuit terwijl hij op de achtste plaats reed. Eerder was de Australiër Jack Miller, die derde lag, al gecrasht. Zondag is de hoofdrace op Le Mans.

Pole Bagnaia, Márquez vanaf plek 2 bij rentree in GP Frankrijk

12.39 uur: De Italiaanse motorcoureur Francesco Bagnaia gaat zondag vanaf poleposition van start in de Grote Prijs van Frankrijk. De teruggekeerde Marc Márquez begint vanaf de tweede plek op het circuit van Le Mans.

Zesvoudig MotoGP-kampioen Márquez stevende af op pole, maar werd in de kwalificatie nog net voorbijgestreefd door Bagnaia. Die was 0,058 seconde sneller dan de Spanjaard.

Márquez (30) brak zijn rechterduim bij een crash met de Portugees Miguel Oliveira tijdens de openingsrace van de MotoGP in Portugal op 26 maart. Hij onderging diezelfde avond nog een operatie. Het genezingsproces duurde langer dan gedacht, want de Spaanse coureur van het fabrieksteam van Honda moest de afgelopen weken ook de grands prix van Argentinië, Verenigde Staten en Spanje uitzitten.

Op Le Mans wordt de duizendste grand prix in de MotoGP verreden. Bagnaia (Ducati) gaat de race in als koploper. Hij heeft 22 punten voorsprong op zijn landgenoot Marco Bezzecchi.

Nederlandse judoka’s al na eerste wedstrijd op WK uitgeschakeld

11.58 uur: Judoka’s Roy Meyer en Jelle Snippe zijn op de WK judo in Qatar al na hun eerste wedstrijd in de klasse boven 100 kilogram uitgeschakeld. Meyer moest op waza-ari zijn meerdere erkennen in de Rus Inal Tasoev, Snippe verloor op ippon van de Sloveen Enej Marinic.

Snippe moest in Doha meteen in de eerste ronde in actie komen, Meyer had in de openingsronde een bye.

De 24-jarige Snippe had vorige maand nog opzien gebaard door de Grand Slam van Antalya op zijn naam te schrijven. Hij versloeg in Turkije Meyer in de finale. Snippe is opgeklommen naar plek 19 op de wereldranglijst, Meyer is de mondiale nummer 7.

De 31-jarige Meyer wist zowel op de WK van 2019 als de WK van 2021 brons te winnen bij de zwaargewichten.

Marit Kamps en Karen Stevenson werden in de klasse boven 78 kilogram, de hoogste categorie bij de vrouwen, eveneens vroegtijdig uitgeschakeld. Kamps verloor in de derde ronde van de Française Julia Tolofua (ippon), terwijl Stevenson in dezelfde ronde op ippon werd uitgeschakeld door de Koreaanse Hayun Kim, die derde staat op de wereldranglijst.

Kamps en Stevenson zijn respectievelijk de nummers 15 en 27 van de wereld.

Nederland heeft op de WK in Doha twee medailles veroverd op de individuele onderdelen. „Tijdens deze WK is drie medailles en zes top 8 plekken het doel. Dat is best een uitdaging”, had topsportdirecteur Gijs Ronnes voor het toernooi laten optekenen. „Ik denk dat er wel het nodige van ons verwacht mag worden. We hebben met onder anderen Michael Korrel en Noël van ’t End dit jaar al behoorlijk wat medailles gewonnen op de Grand Slams.”

De WK judo duren tot en met zondag. Op de slotdag is de teamwedstrijd.

Kingma zesde in Yokohama

11:32 uur: Triatlete Maya Kingma is als zesde geëindigd bij de World Triathlon Championship Series-race in het Japanse Yokohama. De 27-jarige Kingma is net teruggekeerd van een enkelblessure en miste om die reden de openingsrace in Abu Dhabi, begin maart.

Met haar zesde plek voldoet Kingma aan de nationale prestatie-eis die NOC*NSF heeft gesteld voor deelname aan de Olympische Spelen: een plek in de top 8 van een wedstrijd uit de World Triathlon Championship Series. Om uiteindelijk te mogen deelnemen aan de Spelen is de plaats op de wereldranglijst van belang.

Kingma kwam na het zwemmen als eerste uit het water, behoorde bij het fietsen tot de kopgroep, maar kon bij het lopen de Britse Sophie Coldwell niet aan. Zij zegevierde in 1.53.32. De Nederlandse moest een minuut en 8 seconden toegeven.

Rachel Klamer werd 38e, Rani Skrabanja 51e. Bij de mannen kwam Richard Murray als 36e over de finish.

Comeback basketbalster Griner na celstraf voor drugssmokkel

10.03 uur: De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner heeft haar eerste wedstrijd sinds 2021 gespeeld. Ze werd in februari van vorig jaar opgepakt omdat ze in Rusland werd verdacht van drugssmokkel. Griner kreeg een celstraf en werd in december vrijgelaten.

In de handbagage van de 32-jarige speelster van Phoenix Mercury was op een luchthaven in Moskou hasjolie gevonden, zei de Russische douane. Vorig jaar zomer werd ze veroordeeld tot een gevangenisstraf van negen jaar.

Eind vorig jaar kwam Griner vrij en in februari maakte de Amerikaanse club Phoenix Mercury haar terugkeer bekend. „Ik had nooit verwacht zo snel weer te kunnen basketballen”, zei Griner na de 90-71-nederlaag. „Ik ben zeer dankbaar hier weer te zijn, dat is zeker. Maar ik kijk uit naar de dag dat het gewoon weer over basketbal gaat.” Toen ze uit de spelerstunnel kwam, werd ze luid toegejuicht.

Griner werd in 2016 en 2021 olympisch kampioen met de Amerikaanse basketbalploeg.

Wegen van beachvolleyballers Van de Velde en Varenhorst scheiden

09.44 uur: Beachvolleyballers Steven van de Velde en Christiaan Varenhorst vormen niet langer een vast koppel. Van de Velde (28) heeft besloten verder te gaan met Matthew Immers (22).

„We hebben nu een aantal toernooien samengespeeld en ik voel me prettig in de rol van blokkeerder, de samenwerking is heel goed en ik heb het gevoel dat we als team nog veel kunnen groeien”, zei Van de Velde over de samenwerking met Immers.

Van de Velde en Immers speelden de voorbije weken samen, omdat Varenhorst (33) aan de kant stond met een rugblessure. Varenhorst hoopt in de zomer zijn rentree te maken, weliswaar met een andere partner.

„Ik ben vooral met mijn herstel bezig geweest. Natuurlijk heb ik ook gezien dat Steven en Matthew in de afgelopen weken een paar goede resultaten hebben gehaald, maar het valt toch een beetje rauw op mijn dak”, liet Varenhorst optekenen.

De beachvolleyballers zijn bezig met de kwalificatie voor de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs.

Paranaense ontslaat tweetal vanwege betrokkenheid bij matchfixing-schandaal

08.04 uur: De Braziliaanse voetbalclub Athletico Paranaense heeft de spelers Bryan Garcia en Pedrinho ontslagen. Beide spelers zijn beschuldigd van betrokkenheid bij een matchfixing-schandaal in het Braziliaanse voetbal.

De twee spelers zouden betrokken zijn bij matchfixing, waarbij spelers in ruil voor geld van criminelen het verloop van wedstrijden bewust op een bepaalde manier beïnvloeden. „Integriteit en ethiek zijn onherroepelijk waarden bij Athletico Paranaense”, liet de club uit de zuidelijk gelegen stad Curitiba weten.

Athletico Paranaense, in 2022 finalist van de Copa Libertadores, had de twee spelers afgelopen woensdag al geschorst. In totaal zijn vanwege betrokkenheid bij de matchfixing acht spelers uit de hoogste klasse in het Braziliaanse voetbal geschorst door hun clubs en één speler die bij Colorado Rapids in de Verenigde Staten speelde. De Braziliaanse justitie heeft zestien personen aangeklaagd, onder wie heel wat voetballers.