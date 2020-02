Statistieken: Nieuw verlies Ajax maakt Eredivisie weer spannend

Bekijk ook: Nieuwe dreun voor Ajax

Ajax heeft nu drie uitwedstrijden op rij in de eredivisie verloren. Het elftal van trainer Erik ten Hag blijft koploper van de eredivisie maar het verschil met AZ is tot drie punten geslonken. Komende zondag staat in de Johan Cruijff ArenA het duel tussen Ajax en AZ op het programma.

Er werden zaterdagavond in de Eredivisie vier duels afgewerkt, met de nodige opmerkelijke momenten. Zo ging de bal bij Feyenoord-Fortuna Sittard twee keer op de stip na interventie van de videoscheidsrechter, en kreeg VVV bij FC Groningen de winst in de schoot geworpen. Vrijdag won Sparta met 0-1 bij RKC Waalwijk.

