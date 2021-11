Lucinda Brand slaat toe op EK veldrijden: ’Op de power’

Vooraf werd gevreesd dat de winnende reeks van drie Europese veldrittitels op rij voor de vaak oppermachtige Nederlandse vrouwen wel eens doorbroken zou kunnen worden door de Hongaarse. „Ik had het zelf ook spannender verwacht” erkende Brand na afloop. „Maar ik kon vroeg een gat slaan, op het moment dat Kata Blanka Vas wisselde. Het voordeel was dat ik toen echt mijn eigen tempo kon rijden. Het was een parcours waar je jezelf ook gemakkelijk over de kop kon rijden, als je telkens op een ander moest reageren. Ik denk dat ik hier wel echt mijn ronde trof, het was echt op de power.”

Brand kende een iets mindere week nadat ze deze winter sterk uit de startblokken geschoten was. „Maar ik was er niet gestresst over. Sowieso wil ik vooral genieten van dit jaar in de regenboogtrui. Die heb ik sowieso al om de schouders, dat geeft op een EK weer minder druk. Op voorhand weet je bij de vrouwenwedstrijden nooit zeker dat je wint. Er zijn zoveel kandidaat-winnaars. Vandaag was ik de sterkste op een rondje waar ik goed kon blijven doorfietsen. Mooi dat ik nu ook deze titel op zak heb.”

Brand wordt voorlopig niet gezien in de op de VAM-berg in Wijster veroverde witte trui met blauwe sterren. Pas als ze in Fayetville (VS) in januari haar wereldtitel zou verliezen, mag ze de Europese kampioenstrui aan.

Vooraf was de boodschap aan het sterke oranje blok om in ieder geval concurrente Vas niet aan het goud te helpen. Zij won vorige week de wereldbeker in Overijse. Brand: „Het is misschien simpel gezegd, maar het was vooraf wel zo goed als zeker dat of een Nederlandse die zou winnen of Vas. Het zal er zeker aan hebben bijgedragen dat ik mijn voorsprong kon uitbouwen, dat ze achter mij met twee of drie bij elkaar reden. Dan ga je toch naar elkaar kijken.”