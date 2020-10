Is Rafael Nadal nu beter dan Roger Federer?

Rafael Nadal heeft het voor de dertiende keer geflikt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De discussie over de beste tennisser ooit heeft een nieuwe dimensie gekregen. Nu Rafael Nadal wat betreft het aantal gewonnen grandslamtitels op gelijke hoogte is gekomen met Roger Federer, vinden velen dat de Zwitser niet meer het alleenrecht heeft op dit predicaat. Maar er zijn ook weer redenen om te vinden dat Nadal, die dertien van zijn twintig grote prijzen in Parijs won, nog in de schaduw van Federer verkeert.